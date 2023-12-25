تقرير: إقامة التحالف الأمريكي لحماية أمن الملاحة بالبحر الأحمر وباب المندب تواجه صعوبات

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن تشكيل تحالف "حارس الرخاء" والذي يضم 20 دولة

يواجه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لحماية السفن التجارية وحرية الملاحة والبحر الأحمر وباب المندب صعوبات وتأخيرات، في المقابل اتخذ التهديد الايراني منعطفا آخر بعد مهاجمة سفينة مسيرة سفينة بعيدا عن سواحل اليمن بالقرب من الشواطئ الهندية السبت الماضي.

من جانبه أفاد موقع WAR ZONE أن الدول العشرين التي وافقت للانضمام الى التحالف. لكن بعضهم يرفض نشر هوياتهم، وقسم منهم بعث قوات وأفراد للمشاركة في التحالف وليس سفنا لحماية حرية الملاحة.

إضافة لذلك رفضت إسبانيا، ايطاليا وفرنسا أن تعمل سفنها جنبا إلى جنب مع الأسطول الأمريكي. وأفادت رويترز أن إسبانيا وافقت على الانضمام للتحالف شرط أن يكون التحالف تحت قيادة الناتو أو التحالف الإتحاد الاوروبي.

الفرقاطة "فرجينيو فازان" التابعة للبحرية الايطالية ستبحر في المنطقة، لكن ليس كجزء من مشروع "حارس الرخاء" الذي أعلنه الرئيس بايدن.

وحذر خبراء البحرية الأمريكية من أنه على الرغم من تعثر خطة إنشاء التحالف إلا أن ايران تملك بالفعل أسطول قادر على إرسال طائرات مسيرة طويلة المدى مثل النسخة البحرية شاهد 136، التي يتحكم بها مشغل بشري. ويحذرون من أنه فيما لو قررت ايران مضاعفة هجماتها ضد السفن التجارية التي تبحر في البحر الأحمر حتى باب المندب، وسيكون تصعيد خطير، وسيزيد صعوبات على التحالف المخطط ااقامته لمواجهة الهجمات وتوفير الحماية المطلوبة.