السفير الأمريكي السابق في إسرائيل سيعين بمنصب مرموق بالبنتاغون يرتبط بالشرق الأوسط

ويشار الى دان شابيرو بعد تقاعده من منصبه كسفير في إسرائيل عاش مع عائلته عدة سنوات في إسرائيل

عين السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل في منصب كبير في جهاز الأمن الأمريكي- نائب مساعد وزير الدفاع، وهو في الواقع أعلى منصب في البنتاغون فيما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط.

وذكر الموقعين بوليتكو و JNS بأنه لم يتم المصادقة رسميا على التعيين، ويعمل شابيرو حاليا كمستشار كبير في قسم الشرق الأوسط التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وسيستبدل شابيرو في منصبة الجديد دانا ستارول، التي أدارت سياسة وزارة الخارجية في البحرين، مصر، إسرائيل، ايران، العراق، الأردن، سلطنة عمان، السلطة الفلسطينية، قطر، اليمن ودولة الإمارات العربية.

وأشارت وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن شابيرو يمتلك خبرة طويلة وواسعة بمناصب كبيرة وفهم عميق لمشاكل المنطقة. ويشار إلى أن شابيرو بعد تقاعده من منصبه كسفير للولايات المتحدة في إسرائيل عاش شابيرو مع عائلته عدة سنوات في إسرائيل.