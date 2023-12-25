هل هي أنفاق ؟ إسرائيليون من بلدات قريبة من قلقيلية وطولكرم يشتكون من أصوات حفريات تحت بيوتهم

المواطنون الإسرائيليون يقولون أن هذه الحفريات منذ فترة طويلة وإنهم يسمعون طيلة الليلة أصوات ضجيج

أعلن المجلس المحلي عيمق حيفر اليوم أنه في أعقاب شكاوى متكررة من سكان البلدة القريبة من طولكرم عن ضجة حفريات متكررة تحت منازلهم، سوف يتم إجراء فحوصا للتحقق من الشبهات. وذكر المجلس أنه تم حتى اليوم ثلاث فحوصات بطرق مختلفة لكن لم يتم العثور الى أي نتائج تشير إلى أعمال تنقيب، لكن خلال الأيام القادمة سيتم إجراء فحوصات إضافية.

وذكر البيان الصادر عن المجلس المحلي إنه "سيتم تحليل نتائج الاختبارات الخمسة، التي تفحص التربة بأدوات مختلفة، من قبل فريق من الخبراء، وستكون النتائج متاحة للجمهور كاملة. بالإضافة إلى ذلك، في الجولة تم الاتفاق يوم الجمعة، بناء على طلب المجلس، على سلسلة خطوات إضافية وبالغة الأهمية لتعزيز الأمن في البلدة وفي الفضاء وفيهما: إضافة إجراءات أمنية بالإضافة إلى الجدار والإجراءات التشغيلية والتدابير التكنولوجية والمزيد."

هذه الحفريات تثير المخاوف لدى سكان البلدة حيث اشارت مواطن يعيش في هذه البلدة خلال مقابلة مع هيئة البث الرسمية "كان" وقال إننا " نحن من ’نتمتع’ من ضجة حفريات لا تتوقف في الليل- منذ سنوات ونحن نشتكي من أن السكان يسمعون في الليالي طرقا تحت المنازل ، هذا يبدو بالضبط مثل حفريات حماس، مثلما ما قاموا به في الجنوب وكما قاموا به في الشمال".

ويشار الى أن تقرير في موقع "والا" تحدث قبل أسبوع عن شكاوى في بلدات كوخاف يائير، ويجئال تسور عن أصوات حفريات بالقرب من بيوت البلدة، حيث تخوف السكان من أن الحديث يدور عن أنفاق من مدينة قلقيلية الفلسطينية والتي تبعد فقط 300 متر من خط البيوت الجنوبية للبلدة. البلدة الواقعة شمالي قلقيلية، شرقي الطيرة وجنوب الطيبة.