"كان مقربا من سليماني":مقتل قائد كبير بالحرس الثوري بغارة منسوبة الى إسرائيل في سوريا

القائد الايراني رضا موسوي عاش على مدار 30 عاما في سوريا ومقربا من عدة قيادات إيرانية

أعلن الحرس الثوري الايراني رسميا أن قائد الحرس الثوري في سوريا رضا سيد موسوي قتل في هجوم منسوب لإسرائيل جنوب دمشق، وتوعدت طهران في بيان إسرائيل. وكان رضا موسوي مقربا من عدد من القيادات في الحرس الثوري وفيلق قدس.

courtesy IRGC

ووفقا لما نشر في وكالة تسنيم موسوي كان أحد كبار قادة الحرس الثوي في سوريا و ذكرت الميادين أنه كان المسؤول عن تنسيق التحالف بين قوات الجيش السوري والحرس الثوري وفيلق قدس، وقتل في الهجوم المنسوب لاسرائيل الذي استهدف منطقة السيدة زينت في ضواحي العاصمة دمشق وذلك بعد استهداف المكان بثلاثة صواريخ.

ويشار الى أن المنطقة التي استهدف بها موسوي ، منطقة السيدة زينت هي مقصد للحجاج الايرانيين ، ويوجد بها عدد من القادة الايرانيين ، وفقا لما أوردته عدة تقارير.

ووفقا لوكالة تسنيم موسوي أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا وأحد رفاق قائد فيلق قدس قاسم سليماني الذي اغتيل بغارة أمريكية قبل عامين في العراق مع قائد الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس

ووفقا للتقارير عاش موسوي في سوريا على مدار 30 عاما وكان له مكتب في وزارة الدفاع السورية، وأفيد أنه كان له دور بعمليات "نقل لوجستية" بين ايران وسوريا ولبنان، وكان مسؤولا عن نقل الأموال من ايران الى سوريا وحتى نقل رواتب نشطاء حزب الله.

ونشرت صور موسوي في وكالات الأنباء الإيرانية إلى جانب جميع كبار المسؤولين في فيلق قدس.ويظهر في إحدى الصور الى جوار قاسم سليماني، وفي أخرى يظهر برفقة القائد الذي استبدل سليماني كقائد لفيلق القدس - إسماعيل قاني - وفي صورة أخرى يظهر مع نائب قائد فيلق القدس السابق محمد حسين -زادة حجازي، والذي توفي بأزمة قلبية منذ حوالي عامين ونصف.