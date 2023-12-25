تهديدات إيرانية لإسرائيل بعد مقتل موسوي: رئيسي يتوعد واللهيان "يجب على تل أبيب بدء العد التننازلي"

ايران تتهم إسرائيل باغتيال قائد كبير بالحرس الثوري في غارة بدمشق بعد استهداف منزله بثلاثة صواريخ

قتل رضا موسوي، قائد كبير في الحرس الثوري بهجوم منسوب الى إسرائيل في دمشق، وكان موسوي قائد القوات الايرانية في سوريا واعتبر مسؤولا عن نقل الوسائل القتالية من ايران الى سوريا ولبنان. وتوعد الرئيس الايراني في تعقيبة على مقتله إسرائيل وقال إن "النظام الصهيوني سيدفع ثمن هذه الجريمة" وتوعد حزب الله أيضا إسرائيل بسبب اغتيال القيادي في الحرس الثوري وقال :"اعتداء سافر يتجاوز كافة الحدود من جانب إسرائيل". في حين هدد وزير الخارجية حسين عبد اللهيان إسرائيل قائلا "يجب على تل أبيب أن تبدأ العد التنازلي".

وفي بيان رسمي للحرس الثوري، أكدوا فيه وفاة موسوي، حيث كتب أنه كان مسؤولا عن "دعم جبهة المقاومة في سوريا". وهددوا بالانتقام لمقتل موسوي، الذي ربما يكون أكبر مسؤول في الحرس الثوري يُقتل منذ سليماني: "إسرائيل ستدفع الثمن". كما أكد السفير الإيراني في سوريا أن موسوي وصل إلى منزله في دمشق قادما من السفارة الإيرانية - ثم تعرض لهجوم بثلاثة صواريخ.

وذكرت وكالة تسنيم أنه "في هجوم إسرائيل بضواحي دمشق قتل رضا موسوي، من المسؤولين الكبار بالحرس الثوري في سوريا وكان أحد كبار قادة الحرس الثوري وأحد أقدم المستشارين في سوريا وأحد رفاق قائد فيلق قدس قاسم سليماني..

وفي تعقيب الرئيس الايراني على مقتله بالهجوم المنسوب الى إسرائيل قال :"لا شك أن هذا العمل هو علامة أخرى على إحباط وعجز وعدم كفاءة النظام الصهيوني، وهو سيدفع بالتأكيد ثمن هذه الجريمة".

أيضا حزب الله عقب على مقتل موسوي :"إن اغتيال العدو الصهيوني لقائد في سوريا كان يعمل مستشارا عسكريا هناك، هو اعتداء سافر ومخجل ويتجاوز كافة الحدود، كان من خيرة الذين عملوا دعماً للمقاومة الإسلامية في لبنان منذ عقود".

وقال السفير الايراني في دمشق حسين أكبري لوسائل إعلام ايرانية أن موسوي وصل الى منزله في حي السيدة زينب الساعة الـ16:20 واصيب من ثلاثة صواريخ إسرائيلية. وقال إن المنزل دمر تماما لكن زوجته لم تتواجد بذلك الوقت في فيه حيث كانت في المدرسة التي تعمل بها.