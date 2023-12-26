الولايات المتحدة تقصف مواقع موالية لإيران في العراق ردا على هجوم أربيل

قال وزير الدفاع لويد أوستن في بيان: “نفذ الجيش الأمريكي ضربات ضرورية ومتناسبة على ثلاث منشآت تستخدمها كتائب حزب الله والجماعات التابعة لها في العراق”.

أعلن البنتاغون أن القوات الأميركية قصفت، أمس الاثنين، مواقع في العراق يستخدمها حزب الله وفصائل موالية لإيران، ردا على هجوم استهدف موظفين أمريكيين في أربيل شمالي البلاد. وقال وزير الدفاع لويد أوستن في بيان: “نفذ الجيش الأمريكي ضربات ضرورية ومتناسبة على ثلاث منشآت تستخدمها كتائب حزب الله والجماعات التابعة لها في العراق”.

كما أشار إلى أن الهجوم شنه الذي مسلحون مدعومون إيرانياً أمس على قاعدة أربيل الجوية أسفر عن إصابة 3 جنود، أحدهم في حالة حرجة.

وأكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن هدف تلك الضربات تعطيل قدرات تلك الميليشيات المتحالفة مع إيران، وشدد على أن بلاده لا تسعى إلى تصعيد الصراع في المنطقة، إنما لن تتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالحها.