الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين، يرفع إجمالي القتلى في العمليات البرية في غزة إلى 158

الجيش يعلن عن مقتل الرقيب (احتياط) إليشا يهوناتان لوبر 24 عاماً من ميتسهار، واللواء احتياط جوزيف يوسف جيتارتس 25 عاماً من تل أبيب

نشر الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، اسمي جنديين آخرين قتلا في جنوب قطاع غزة ، أمس الاثنين، ليرتفع عدد قتلى جنود الجيش في العملية البرية إلى 158.

الرقيب أول (احتياط) إليشا يهوناتان لوبر، 24 عامًا، من يتسهار، كان جزءًا من الكتيبة 8104 التابعة للواء المدرع الاحتياطي 179، وكان لوبير ابن عم هاليل ويغال يانيف، الشقيقين اللذين قُتلا في الهجوم المسلح الذي وقع في حوارة بالضفة الغربية في وقت سابق من شهر فبراير/شباط المنصرم.

والرقيب أول (احتياط) جوزيف يوسف جيتارتس، 25 عاما، من تل أبيب. حارب مع الكتيبة 7029 التابعة للواء المدرع الاحتياطي 179.

كما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي سيكثف هجومه على قطاع غزة في الأيام المقبلة.