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البحرية البريطانية تبلغ عن وقوع حادث قرب ميناء الحديدة اليمني

i24NEWS
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صورة التقطت في اليمن في 22 نوفمبر 2023 تظهر سفينة الشحن جالاكسي ليدر (على اليمين)، التي استولى عليها المقاتلون الحوثيون قبل يومين، راسية في ميناء على البحر الأحمر في محافظة الحديدة اليمنية.
صورة التقطت في اليمن في 22 نوفمبر 2023 تظهر سفينة الشحن جالاكسي ليدر (على اليمين)، التي استولى عليها المقاتلون الحوثيون قبل يومين، راسية في ميناء على البحر الأحمر في محافظة الحديدة اليمنية.AFP

يأتي ذلك وسط التوتر المتزايد في البحر الأحمر، جراء الهجمات الحوثية المتكررة على السفن التجارية وتهديد الملاحة الدولية.

 حذرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في مذكرة، صباح اليوم الثلاثاء، أنها تلقت بيانا عن حادث على بعد حوالي 50 ميلا بحريا غرب ميناء الحديدة، يأتي ذلك وسط التوتر المتزايد في البحر الأحمر، جراء الهجمات الحوثية المتكررة على السفن التجارية وتهديد الملاحة الدولية.

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وكان الحوثيون أعلنوا، الأحد المنصرم، أن سفينة حربية أميركية حاولت إطلاق النار على طائرة استطلاع تابعة لهم، كانت تنفذ نشاطا "استطلاعيا" في البحر الأحمر، لكن أحد الصواريخ انفجر بالقرب من سفينة متجهة جنوبا.

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وكانت القيادة المركزية الأميركية قد أكدن أنها أسقطت أربع طائرات مسيرة كانت متجهة صوب مدمرة أميركية في جنوب البحر الأحمر يوم السبت الماضي وأطلقت من مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

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يشار إلى أن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي كان حذر، الأربعاء المنصرم، من أنهم سيهاجمون السفن الحربية الأميركية إذا استهدفت قواته،  بعدما أعلنت واشنطن الأسبوع المنصرم تشكيل قوة متعددة الجنسيات للتصدي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

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