اليابان ستفرض عقوبات على 3 أعضاء في حركة حماس"متورّطون في هجوم 7 أكتوبر"

قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية إنه يعتقد أنّ "الثلاثة متورّطون في هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل وأنهم في وضع يسمح لهم باستخدام الأموال لتمويل مثل هذه الأنشطة الإرهابية"

قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي ، صباح اليوم الثلاثاء، إنّ "الحكومة اليابانية ستفرض عقوبات على المدفوعات والمعاملات الرأسمالية الخاصة بثلاثة من كبار أعضاء حركة حماس وستجمد أصولاً مملوكة لهم"

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية إنه يعتقد أنّ "الثلاثة متورّطون في هجوم 7 أكتوبر الذي شنته حماس على إسرائيل وأنهم في وضع يسمح لهم باستخدام الأموال لتمويل مثل هذه الأنشطة الإرهابية".

وكانت الخارجية البريطانية قد أعلنت في منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري أن "المملكة المتحدة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، فرضت عقوبات على مجموعة جديدة من أشخاص مرتبطين بحركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين، ضمن إجراءات تهدف إلى عزلهما من خلال تجميد الأصول وفرض حظر سفر"

وقالت في بيان إن "العقوبات تشمل 7 أشخاص آخرين لمواجهة التهديد المستمر الذي تشكله المنظمة الإرهابية، وقطع وصولها إلى التمويل وفرض قيود سفر جديدة على الأفراد المرتبطين بالجماعة لتعطيل عملياتها"

ومن جهتها أفادت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان بأن "العقوبات التي تم إعلانها، تستهدف مسؤولين رئيسيين ينفِّذون برنامج حماس العنيف عبر تمثيل المجموعة في الخارج وإدارة شؤونها المالية".