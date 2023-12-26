هكذا تجهز واشنطن "السلطة الفلسطينية" حتى تسيطر على غزة بعد انتهاء الحرب

تقرير أمريكي يقول إن لدى الولايات المتحدة خطة بدأت تنفيذها لتجهيز السلطة الفلسطينية حتى تكون قادرة على السيطرة في غزة

تحاول الولايات المتحدة "إحياء" السلطة الفلسطينية حتى تمكنها من السيطرة المستقبلية على قطاع غزة ، ووفقا لتقرير "واشنطن بوست" وصل مسؤولون أمريكيون خلال الأسابيع الأخيرة إلى رام الله لدفع تغييرات في السلطة الفلسطينية من بينها استبدال شخصيات رئيسية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين فلسطينيين وأمريكيين قالوا إن المسؤولين الأمريكيين دفعوا نحو تغييرات في االمقاطعة. من بين الأمور الأخرى، تشكيل حكومة جديدة وتدريب قواتها الأمنية، كانوا يأملون "بتحسين مكانة السلطة بين الفلسطينيين، في إطار التفكير عن مكانتها الموسعة في ’اليوم بعد انتهاء الحرب" في غزة".

وقال مسؤول في البيت الأبيض الى "واشنطن بوست" إن ادارة بايدن تحدثت مع الفلسطينيين ومع أعضاء المجتمع الدولي على "الحكومة الجديدة وإدخال دم جديد الى صفوف السلطة الفلسطينية الى جانب عباس وتحت قيادته" . وفي غضون ذلك، لا تزال واشنطن تواجه صعوبة في المضي قدمًا في إحدى خطواتها الرئيسية في هذه القضية، وهي إقناع إسرائيل بالسماح بتحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية.

وفقا للتقرير، في البداية تخوفوا في رام الله من فكرة العودة والسيطرة في غزة بعد سنوات طويلة من حكم حماس. مع ذلك ، أصبحوا تدريجيا "منفتحين أكثر لاستغلال فرصة نادرة لخلق وحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة". وقال مسؤولون فلسطينيون إنهم كانوا يرغبون في أن تكون الجهود الأمريكية جزءا من "الأفق السياسي" لإقامة الدولة الفلسطينية.