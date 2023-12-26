تقرير: بعد مقتل موسوي إسرائيل ترفع حالة التأهب والجاهزية على الحدود السورية

تقرير إسرائيلي يقول إن الجبهة الداخلية أوصت بالتأهب من وقوع اي هجوم ايراني من الجانب السوري

يتواجد الآلاف من العناصر المسلحة الايرانية في الجانب السوري من هضبة الجولان ، وذكرت هيئة البث الرسمية "كان" أن قسما من هؤلاء الجنود يتواجدون بمناطق قريبة من موقع المياه الساخنة "حمات جادير" القريب من الحدود.

وفي أعقاب ذلك، حذرت قيادة الجبهة الداخلية من أية هجمات في جنوب هضبة الجولان، وتوصيتهم كانت أنه لا يجب الاكتفاء بالتركيز على أنشطة حزب الله في لبنان فقط وانما الاستعداد لإمكانية وقوع هجوم مفاجئ من سوريا.

يأتي هذا التحذير بعد مقتل القيادي في الحرس الثوري الكبير سيد رضا موسوي في ضربة منسوبة لإسرائيل في ضواحي دمشق، وفي أعقابها توعد الحرس الثوري وقيادات ايرانية إسرائيل وقال الحرس الثوري في بيان "إن النظام الصهيوني سيدفع ثمن هذه الجريمة".

ومنذ بداية الحرب، حولت إيران ما يقارب 200 مليون دولار إلى سوريا وحزب الله كميزانية إضافية للميزانية الإضافية التي تقدمها. وأفادت هيئة البث الرسمية أنه في وقت عملية اغتيال المسؤول الايراني في سوريا، أجرى وزير الأمن الإسرائيلي تقييما للوضع على الحدود الشمالية وأن إسرائيل رفعت حالة التأهب والجاهزية في المنطقة بعد عملية الاغتيال.

وفي تعقيب الجيش الإسرائيلي قال :"لم تنشر أية تعليمات من قبل الجبهة الداخلية حول الموضوع ولا يدور الحديث عن تقييم استخباراتي".