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الطاقة الذرية: إيران زادت إنتاج اليورانيوم المخصب شهريا إلى 9 كيلوغرامات

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ضابط أمن إيراني بالقرب من كاميرا تم تثبيتها من قبل وكالة الطاقة الذرية الدولية (IAEA) لمراقبة مرافق تحويل اليورانيوم الأسفهان (UCF)
ضابط أمن إيراني بالقرب من كاميرا تم تثبيتها من قبل وكالة الطاقة الذرية الدولية (IAEA) لمراقبة مرافق تحويل اليورانيوم الأسفهان (UCF)BEHROUZ MEHRI / AFP

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير صدر، اليوم الثلاثاء، أن إيران "زيادت معدل إنتاجها من اليورانيوم المُخصّب، بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المئة، ليصل إلى نحو 9 كيلوغرامات شهريًا"،

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير صدر، اليوم الثلاثاء، أن إيران "زيادت معدل إنتاجها من اليورانيوم المُخصّب، بنسبة نقاء تصل إلى 60 في المئة، ليصل إلى نحو 9 كيلوغرامات شهريًا"  في إشارة إلى موقعي فوردو ونطنز، وهو المستوى الإنتاجي الشهري الذي حافظت عليه طهران منذ يونيو/حزيران المنصرم.

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وأوضح التقرير أن إيران أبلغت الوكالة بأن التغيير في مستويات إنتاج موقع "فوردو" للتخصيب، جرى في 22 نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم.

ويأتي التقرير وسط تهديدات إيران المتزايدة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل بالإضافة إلى زيادة عدد الهجمات التي ينفذها وكلاؤها في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

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وفي الآونة الأخيرة، نفذت الجماعات المدعومة من إيران هجومًا بطائرة بدون طيار في اتجاه واحد مما أدى إلى إصابة ثلاثة جنود أمريكيين، وفقًا للبيان الرسمي. وذكر المسؤولون أن كتائب حزب الله المدعومة من إيران والجماعات التابعة لها أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم. ويقال إن أحد أفراد الخدمة الأمريكية في حالة حرجة بعد الهجوم.

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وفي السياق وقع انفجاران بالقرب من سفينة في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن. وفي حين لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، فقد وقع في الوقت الذي كثف فيه الحوثيون المدعومين من إيران أعمالهم العدائية في المنطقة.

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