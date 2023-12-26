مصر : قوات الدفاع الجوي تسقط جسم طائر قرب سواحل مدينة دهب

وكان الحرس الثوري الإيراني قد توعّد، السبت الماضي، بإغلاق بقية الممرات المائية الدولية إذا واصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق سكان غزة.

كشفت مصادر رسمية مصرية بأن قوات الدفاع الجوي المصري رصدت، اليوم الثلاثاء، جسماً طائراً غريباً قبالة المياه الإقليمية المصرية في مدينة دهب، وأسقطته على بعد نحو كيلومترين، من سواحل المدينة، فيما أفاد شهود عيان في دهب بسماع دوي انفجارات في سماء المدينة.

وتعتبر هذه هي المرة الثانية خلال أيام قليلة التي تقع فيها حوادث مشابهة، بحيث أن قوات الدفاع المصرية رصدت في السبت 16 ديسمبر/ كانونجسما طائرا غريبا قبالة المياه الإقليمية المصرية بمدينة دهب، وأسقطته أيضاً على بعد نحو كيلومتر ونصف قبالة سواحل المدينة.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد توعّد، السبت الماضي، بإغلاق بقية الممرات المائية الدولية إذا واصل الاحتلال الإسرائيلي جرائمه بحق سكان غزة.

من جانب آخر، قالت السلطات البحرية البريطانية، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت تقريرين عن رؤية مسيرات عقب انفجارين شوهدا على بعد نحو 5 أميال بحرية من سفينة في البحر الأحمر.

وأشارت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إلى أن الانفجارين وقعا على بعد 50 ميلاً بحرياً تقريباً غربي ميناء الحديدة اليمني الواقع تحت سيطرة الحوثيين، مضيفة أن السفينة المستهدفة تواصلت مع قوات التحالف وأكدت سلامة طاقمها.