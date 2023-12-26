العراق: فصائل مسلحة تستعد لموجة تصعيد جديدة ضد القواعد الأميركية

من جهته، شدد المصدر الآخر أن المفاوضات بين الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، والفصائل توقفت لوصولها إلى "نهايات مغلقة"، على حد تعبيره.

أكد مصدران مقرّبان من "كتائب حزب الله"، إحدى أبرز الفصائل العراقية المسلحة الحليفة لطهران، اليوم الثلاثاء، أن الجماعة تستعد لموجة تصعيد جديدة ضد القواعد الأميركية في العراق وسوريا ردا على الضربات الجوية التي نفذتها يوم أمس في بابل جنوبي بغداد، وأدت إلى سقوط قتيل واحد على الأقل وجرح 18 آخرين.

وقال مصدران مقربان من جماعة "كتائب حزب الله"، لـ"العربي الجديد"، إن قرار التصعيد ضد القواعد الأميركية في العراق وسورية "جرى اتخاذه فعلا".

وذكر أحد المصدرين أن "التصعيد سيشمل القصف بالصواريخ والمسيرات ردا على الضربات الأميركية والاغتيال الإسرائيلي للموسوي في دمشق"، في إشارة إلى القيادي في الحرس الثوري الإيراني، رضى الموسوي.

من جهته، شدد المصدر الآخر أن المفاوضات بين الحكومة العراقية، برئاسة محمد شياع السوداني، والفصائل توقفت لوصولها إلى "نهايات مغلقة"، على حد تعبيره.