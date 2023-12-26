شروط قبول مناقشة ضم حماس لمنظمة التحرير الفلسطينية، ما هي؟

الشروط الأربعة المطروحة هي لقبول مناقشة ضمها لمنظمة التحرير الفلسطينية وفي حال انضمت فإنها بشكل اوتوماتيكي ستعترف بإسرائيل

أفاد موقع "العربية" اليوم (الثلاثاء) أن الهيئات المنضوية في منظمة التحرير الفلسطينية اجتمعت أمس في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله، وناقشت إمكانية ضم حماس إلى صفوفها.

ووفقا للتقارير يوجد لمنظمة التحرير الفلسطينية أربعة شروط للموافقة على ضم حماس، وفقط بعد توقيع حماس على هذه الشروط ، منظمة التجرير يمكنها مناقشة ضم حماس إليها.

الشرط الأول : تحديد موقف واضح بخصوص الدولة الفلسطينية المستقلة مع القدس الشرقية كعاصمة وعلى حدود 67، الشرط الثاني : التشديد على أن كل صورة مقاومة هي "حق طبيعي" للشعب الفلسطيني، لكن في هذه المرحلة "المقاومة الشعبية" هو الشكل المناسب، والموافقة على أن طريق منظمة التحرير الفلسطينية هي المناسبة. الثالث: الالتزام بأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين، والامتثال الى مختلف التزامات المنطمة, على اعتبار على أنها وقعت اتفاقات سلام في الماضي مع إسرائيل". الشرط الرابع : الالتزام بالشرعية والالتزام بالقانون الدولي كأساس لحل النزاع.

وبحسب التقارير، شكلت منظمة التحرير الفلسطينية أيضاً وفداً برئاسة حسين الشيخ، للذهاب إلى مصر لبحث "الموقف العربي المشترك بشأن المرحلة المقبلة"، وذلك "خصوصا بعد قرار مجلس الأمن بدراسة الأفق السياسي للقضية الفلسطينية في اليوم الأول بعد انتهاء الحرب".

وبحسب تقارير سابقة، بحسب "العربية"، فإن "المصدر في منظمة التحرير الفلسطينية أكد رفض القيادة الفلسطينية تشكيل حكومة تكنوقراط في هذه المرحلة السياسية الحساسة".

إضافة إلى ذلك، رفضت منظمة التحرير الفلسطينية المقترحات المتعلقة بتشكيل حكومة فلسطينية تتولى إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة خارج مسؤولية المنظمة، وفيما يتعلق بهذه المبادرة ذكر التقرير أن الجانب المصري أبلغ القيادة الفلسطينية أن هذه المبادرة المسربة هي مبادرة أولية ولم يتم نشرها رسميا. "وسيتم مناقشتها مع الجانب المصري خلال الأيام المقبلة من خلال الوفد الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي سيصل إلى القاهرة". تجدر الإشارة إلى أن أبو مازن، رئيس السلطة الفلسطينية، هو حاليا رئيس منظمة التحرير الفلسطينية.