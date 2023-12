الأمن العراقي يوضح أسباب مقتل مواطنين سعودي وكويتي في صحراء الأنبار

أكدت الشرطة العراقية أمس الثلاثاء، عن العثور على جثتي مواطنين، كويتي والسعودي، قضيا في صحراء الأنبار الكبرى إثر انفجار وتفاصيل عبوة ناسفة قديمة من مخلفات تنظيم الدولة.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان: “إثر فقدان الاتصال بالمواطنين الخليجيين السعودي أنور الظفيري والكويتي فيصل المطيري اللذين دخلا العراق بسمة دخول سياحية وليس لأغراض الصيد، الأولى بتاريخ 17 ديسمبر 2023 والثانية بتاريخ 20 نوفمبر 2023.

وأضاف البيان: “وبعد استنفار كل الجهود وتخصيص قطعات كبيرة لواجب البحث والتحري والمتابعة الاستخبارية الدقيقة، تم العثور على جثتي الظفيري والمطيري بعد أن تعرضت عجلتهما لانفجار عبوة ناسفة قديمة من مخلفات داعش أدت إلى احتراقها”.

وأردفت خلية الإعلام الأمني: “وفي الوقت الذي نشدد فيه على ضرورة التقيد بأحكام استحصال سمة الدخول إن كانت سياحية أو لأغراض الصيد، نؤكد على ضرورة الالتزام بقرار مجلس الوزراء الخاص بالتنسيق حيال استحصال سمة الدخول إلى الأراضي العراقية والتقيد بالمعايير الخاصة بحماية ومرافقة الصيادين وقرار وموافقة مجلس الأمن الوطني والتوصيات الصادرة من وزارة الداخلية ذات العلاقة بشروط ومعايير سمة الدخول للصيد واليات وسياقات التنقل وحماية الصيادين”.

وعلق ابن المواطن الكويتي فيصل المطيري ناعياً والده، في تغريدة على حسابه في إكس، مساء أمس الثلاثاء: “إنا لله وإنا اليه راجعون.. انتقل إلى رحمة الله أبوي وحبيبي”.