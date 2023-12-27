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  • ايران في رسالة لإسرائيل: هجوم 7 أكتوير أحد الردود على اغتيال سليماني

ايران في رسالة لإسرائيل: هجوم 7 أكتوير أحد الردود على اغتيال سليماني

i24NEWS
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سيد رضا موسوي وقاسم سليماني
سيد رضا موسوي وقاسم سليمانيCourtesy of IRGC

كما هدد الحرس الثوري الايراني بنفس البيان بالانتقام على اغتيال القيادي بالحرس الثوري سيد رضا موسوي

أعلن الحرس الثوري الايراني اليوم أن هجوم حماس في 7 أكتوبر في منطقة غلاف غزة "كان أحد الردود على اغتيال قائد فيلق قدس السابق قاسم سليماني الذي اغتيل في العراق في كانون ثاني/يناير 2020". 

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كما تطرق الحرس الثوري في نفس البيان الى اغتيال القائد بالحرس الثوري سيد رضا موسوي والذي كان مسؤولا كبيرا عن نظام نقل الوسائل القتالية من ايران الى حزب الله عن طريق سوريا. حيث وجه الاتهام الى إسرائيل وذكر إن "اغتيال أحد المستشارين لن يعطل مواصلة النضال ضد إسرائيل، نحن ندرك جيدا أسباب الاغتيال وسنرد بالصورة المناسبة، بصورة مباشرة وغير مباشرة عن طريق محور المقاومة، الرد سيكون قويا بالوقت والمكان المناسب". 

وفورا بعد الاغتيال المنسوب إلى إسرائيل بعثت ايران رسائل تهديد الى إسرائيل بأنها "ستدفع ثمنا باهضا". ويعتبر موسوي من أقدم المستشارين العسكريين للحرس الثوري في سوريا وكان أحد المرافقين لقاسم سليماني، وشارك في مراحل القتال المختلفة في سوريا وأحد كبار القادة البارزين بفيلق قدس، وتعرض أكثر من مرة لمحاولات اغتيال أفلح بالنجاة منها. 

 

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