الرئيس التركي أردوغان: "نتنياهو لا يختلف عن هتلر"

نقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله يوم الأربعاء: "لقد شاهدنا المعسكرات النازية في إسرائيل".

وتابع في حديثه المعادي للسامية: "إنهم يتحدثون عن هتلر بطريقة غريبة، ما الفرق بينهم وبين هتلر؟ سيجعلوننا نفتقد هتلر أكثر".