الرئيس التركي أردوغان: "نتنياهو لا يختلف عن هتلر"

وفي وقت سابق، وصف الرئيس التركي العملية الإسرائيلية في غزة بأنها إبادة جماعية ووصف إسرائيل بأنها "دولة إرهابية"، بينما رفض الاعتراف بحماس كمنظمة إرهابية

نقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله يوم الأربعاء: "لقد شاهدنا المعسكرات النازية في إسرائيل".

وتابع في حديثه المعادي للسامية: "إنهم يتحدثون عن هتلر بطريقة غريبة، ما الفرق بينهم وبين هتلر؟ سيجعلوننا نفتقد هتلر أكثر".

https://twitter.com/i/web/status/1739983684504293758 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وأضاف أردوغان: "الصوت الذي يقف مع المظلومين هو صوت الأتراك المسلمين".

وفي وقت سابق، وصف الرئيس التركي العملية الإسرائيلية في غزة ضد حماس، والتي تُعرف إسرائيليا بـ "السيوف الحديدية" بأنها إبادة جماعية ووصف إسرائيل بأنها "دولة إرهابية"، بينما رفض الاعتراف بحماس كمنظمة إرهابية. كما حث المجتمع الدولي على التحقيق في "جرائم الحرب" المزعومة التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

وكان أردوغان قد هاجم إسرائيل ومسؤوليها بطريقة مماثلة قبل الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، في عامي 2018 و2022.