الشرطة توقف إسرائيليا علق رأس حمار في مقبرة إسلامية للإشتباة بأنه كان ينوي إنتهاك القانون والنظام العام"

"للإشتباة بأنه كان ينوي إنتهاك القانون والنظام العام من خلال تعليق رأس حمار في مقبرة إسلامية بالقرب من باب الاسباط في البلدة القديمة".وأضافت أنها أوقفت "المشتبه به وبحوزته فأس"

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الاربعاء، توقيف إسرائيلي لقيامه بتعليق رأس حمار في مقبرة الرحمة عند باب الاسباط المؤدي إلى مدينة القدس القديمة، فيما استنكر مجلس الاوقاف وشؤون المقدسات الاسلامية ما وصفه بأنه "تصرف شنيع ينم عن الكراهية".

وقالت شرطة القدس في بيان أن أفرادها أوقفوا في البلدة القديمة رجلًا في الخامسة والثلاثين من عمره من سكان جنوب البلاد "للإشتباة بأنه كان ينوي إنتهاك القانون والنظام العام من خلال تعليق رأس حمار في مقبرة إسلامية بالقرب من باب الاسباط في البلدة القديمة".وأضافت أنها أوقفت "المشتبه به وبحوزته فأس" ووصفته بأنه "من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأحيل إلى التحقيق بشبهة إساءة معاملة الحيوانات وانتهاك النظام العام". وقالت إنها أوقفت بعد ذلك شخصًا آخر قام بتوصيل المشتبه به الأول.

ومن جهته استنكر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس، "قيام أحد المتطرفين اليهود اليوم بذبح حمار داخل مقبرة باب الرحمة عند السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك وتعليق رأس الحمار على قبور المسلمين". واعتبر المجلس أن هذا السلوك هو "استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم وفي تطرف واضح، وتدنيس خطير لإحدى أبرز المقابر الإسلامية التاريخية في مدينة القدس والتي تعج برفات عموم أهل المدينة وكبار العلماء والصالحين والمجاهدين والشهداء".وقال "تم ذلك بالقرب من قبور الصحابة الأجلاء عبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله عنهما".