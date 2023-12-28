تقرير: مصر ترى أن حماس جزء من مستقبل قطاع غزة بعد الحرب

القاهرة تسعى لإعداد مقترح لا يُخرج حماس من المشهد في غزة بعد انتهاء الحرب ويضمن وجودها كشريك وليس كلاعب أساسي، مع العمل على وضع آليات واضحة

جاء في تقرير للعربي الجديد الخميس، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرى أن حماس جزء من مستقبل قطاع غزة بعد الحرب على نحو يتعارض بالمطلق مع موقف قادة إسرائيل وموقف الرئيس الأمريكي الذي يدعو لإعادة هيكلة السلطة الفلسطينية تمهيدا لاستلام الحكم في قطاع غزة في اليوم التالي بعد انتهاء الحرب التي تدور رحاها منذ 83 يوما فيما الأنظار معلقة على حل مؤقت أو مستدام ينهي الحرب ويضمن إطلاق سراح المخطوفين من أسر حماس.

وأكد مسؤولون مصريون هذا الأسبوع أن أي حديث عن غياب كامل لـ"حماس" و"الجهاد الإسلامي" عن قطاع غزة بعد الحرب لن يكون واقعيا، وأنه سيكون من الأفضل البحث عن صيغ توافقية تراعي التركيبة السياسية في القطاع.

وقال المصدر أيضا إن القاهرة تسعى لإعداد مقترح لا يُخرج حماس من المشهد في غزة بعد انتهاء الحرب ويضمن وجودها كشريك وليس كلاعب أساسي، مع العمل على وضع آليات واضحة وستتولى الإشراف على نشاطها في قطاع غزة من قبل الحكومة التي ستتحمل المسؤولية سواء كانت حكومة تكنوقراط أو إدارة مدنية مؤقتة.

وبالرغم من وصف المقترح على أنه مصري إلا أنه قد خضع لتعديلات خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من مرة في أعقاب التواصل مع أطراف الأزمة ناهيك عن التنسيق الدائم مع الدوحة المنخرطة الى جانب القاهرة في جهود إنهاء الأزمة المنفتحة على سبع جبهات وفق توصيف وزير الأمن يوآف غالانت.

ويفيد التقرير أن تواصلا مكتوبا جرى خلال الأيام القليلة الفائتة بين رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة يحيى السنوار، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة المصري، اللواء عباس كامل، تضمّن موقف قيادة "كتائب القسام" والقيادة الميدانية في القطاع بشأن الخطوط العريضة التي تقبل بها المقاومة ولا يمكن أن تتراجع عنها وتعبر عنها المكاتب السياسية للفصائل.