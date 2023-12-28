"مليونا شخص يعيشون تحت خط الفقر": معدل الفقر في إسرائيل هو من بين الأعلى في البلدان المتقدمة

"يعيش في إسرائيل نحو مليوني فقير، بينهم حوالي 870 ألف طفل، وحوالي 150 ألف مسن في جيل التقاعد، فيما أن حوالي 950 ألف شخص منهم يعملون".

نشرت التأمين الوطني الإسرائيلي تقريره الرسمي عن الفقر في إسرائيل، بناءً على البيانات الإدارية لجميع مواطني البلاد. ووفقا للأرقام ، فإن البلاد لديها 1.98 مليون فقير، من بينهم 873300 طفل و 152،500 من كبار السن.، و949،600 شخص في سن العمل مدرجين في القائمة على أنهم فقراء.

في عام 2022 ، كان معدل الفقر بين المتدينين المتشددين حوالي 35.3 في المئة ، مقابل 34.4 في المئة في عام 2021. بين السكان العرب ، كان معدل حدوث الفقر 39 في المئة في عام 2022 مقابل 38.9 في المئة في عام 2021. بين اليهود غير الهولنديين ، كان تأثير فقر الأسرة في عام 2022 14 في المئة ، مقابل 14.7 في المئة في عام 2021.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن حدوث الفقر لعائلة مع أطفال هو 22.1 في المئة مقابل 19.1 في المئة لزوجين بدون أطفال.

الفقر في مناطق القدس ، البلد الشمالي والجنوبي أعلى من المتوسط. يصل معدل فقر الأسرة إلى 36.1 في المئة و 22.9 في المئة و 22.5 في المئة على التوالي. من ناحية أخرى ، في مناطق تل أبيب والمركز ، تكون المعدلات أقل من المتوسط.

المدن العشر التي تضم أكثر من 80،000 من أفقر السكان هي: مودعين ، القدس ، بيت شيمش ، بني براك ، نتانيا ، اللد ، آشدود ، بير السبع ، حيفا ، بات يام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة Pitchon-Lev إيلي كوهين :"نحن في خضم موجة فقر كبيرة نشعر بها كل يوم على الأرض، كما يتضح من زيادة بنسبة 23 في المئة في المساعدات الممنوحة للمستفيدين العاديين التي توفرها المنظمة كل أسبوع" وتابع "من خلال الفقر وتفاقم وضع أولئك الذين تأثروا بالفعل"

في الربعين الثاني والثالث من عام 2023 ، عاشت 30.9 في المئة من الأسر في عدم الأمان الغذائي لأسباب اقتصادية: 12.6 في المئة في أمن غذائي منخفض للغاية و 18.3 في المئة في الأمن الغذائي المنخفض.

تجدر الإشارة إلى أنه حتى هذا العام ، فإن معدل الفقر في إسرائيل هو من بين الأعلى بين البلدان المتقدمة. بالنسبة لفقر الأطفال، حيث تحتل إسرائيل المركز الثاني بعد كوستاريكا ، ويعقد بعد اليابان وأستراليا والولايات المتحدة مباشرة.

"حتى في زمن الحرب ، يجب أن نعتني أيضًا بالعائلات والمواطنين. إن مسألة الفقر تأخذ أهمية جديدة في وقت تؤثر فيه تداعيات الحرب أيضًا على الحياة اليومية. وخلص وزير العمل ، يواف بن تزور ، الذي يزيل الفقر وأنه يجب أن يشمل أيضًا وظائف وأجور كافية ".