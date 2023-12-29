إيران: إعدام أربعة أشخاص بتهمة التخابر مع الموساد

إعدام أربعة مواطنين بتهمة التعامل مع "الموساد" الإسرائيلي

ذكرت وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية أن السلطات أعدمت الجمعة أربعة "مخربين" على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد.

وقالت الوكالة إنه جرى صباحا "إعدام أربعة عناصر من مجموعة تخريبية مرتبطة بالكيان الصهيوني، ارتكبوا أعمالا واسعة النطاق ضد أمن البلاد بتوجيه من مسؤولي الموساد".

في وقت سابق من الشهر الجاري، نفذت السلطات الإيرانية، السبت، حكم الإعدام بشخص حوكم وأدين في سيستان وبلوشستان بتهمة "الاتصال بأجهزة أجنبية بما فيها الموساد".

وبحسب وسائل إعلام إيرانية، تم تنفيذ الحكم بعد "محاكمته وإدانته بتهمة الارتباط بأجهزة الاستخبارات الأجنبية في سيستان وبلوشستان (إحدى محافظات إيران الحدودية مع باكستان وأفغانستان) بما في ذلك الموساد".

وكان هذا العميل، تقول المصادر الإيرانية، "قام بجمع معلومات سرية عن قصد مسبق، وبمشاركة شركائه، قدم هذه الوثائق إلى الأجهزة الأجنبية، وخاصة الموساد".