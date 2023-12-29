رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت: إسرائيل نفذت عمليتين داخل الأراضي الإيرانيّة

وفي مقال لصحيفة وول ستريت جورنال، وصف رئيس الوزراء السابق عمليتين، واحدة في فبراير 2022 والأخرى بعد شهر في مارس

كشف رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت الليلة (الجمعة) في مقال لصحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل هاجمت الأراضي الإيرانية مرتين في عام 2022.

Olivier Fitoussi/FLASH90

وبحسب بينيت، الأولى كانت بعد أن شنت إيران هجومين فاشلين بطائرات بدون طيار على إسرائيل في فبراير 2022، وعندها دمرت إسرائيل قاعدة تيم العسكرية على الأراضي الإيرانية.

ووقعت العملية الثانية بعد شهر، في مارس 2022، عندما حاولت وحدة قتالية الإيرانية قتل سياح إسرائيليين في تركيا وفشلت. وبعد وقت قصير، قُتل قائد تلك الوحدة في وسط طهران.