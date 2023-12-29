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رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت: إسرائيل نفذت عمليتين داخل الأراضي الإيرانيّة

i24NEWS
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رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يلقي بيانًا للصحافة في الكنيست ، البرلمان الإسرائيلي في القدس في 23 مايو ، 2022.
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت يلقي بيانًا للصحافة في الكنيست ، البرلمان الإسرائيلي في القدس في 23 مايو ، 2022.Yonatan Sindel/Flash90

وفي مقال لصحيفة وول ستريت جورنال، وصف رئيس الوزراء السابق عمليتين، واحدة في فبراير 2022 والأخرى بعد شهر في مارس

كشف رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت الليلة (الجمعة) في مقال لصحيفة وول ستريت جورنال أن إسرائيل هاجمت الأراضي الإيرانية مرتين في عام 2022. 

Olivier Fitoussi/FLASH90
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت يعقد مؤتمرا صحفيا في البرلمان الإسرائيلي ، معلنا أنه لن يخوض الانتخابات المقبلة. 29 يونيو 2022.Olivier Fitoussi/FLASH90

وبحسب بينيت، الأولى كانت بعد أن شنت إيران هجومين فاشلين بطائرات بدون طيار على إسرائيل في فبراير 2022، وعندها دمرت إسرائيل قاعدة تيم العسكرية على الأراضي الإيرانية.

ووقعت العملية الثانية بعد شهر، في مارس 2022، عندما حاولت وحدة قتالية الإيرانية قتل سياح إسرائيليين في تركيا وفشلت. وبعد وقت قصير، قُتل قائد تلك الوحدة في وسط طهران.

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