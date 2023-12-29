تركيا: اعتقال 32 عنصراً من تنظيم "داعش" كانوا يخططون لمهاجمة كنائس يهودية في البلاد

تركيا.. اعتقال 32 شخصا للاشتباه بصلتهم بـ"داعش"

اعتقلت تركيا 32 عنصراً من تنظيم الدولة الإسلامية خططوا لمهاجمة معابد يهودية وكنائس والسفارة العراقية في تركيا. وتم التعرف على ثلاثة من المعتقلين على أنهم أعضاء بارزون في التنظيم الإرهابي. وتم إحباط الهجمات قبل احتفالات العام الجديد.

قال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، الجمعة إن السلطات ألقت القبض على 29 شخصا يشتبه في صلتهم بتنظيم "داعش" في تسعة أقاليم. وكتب الوزير على منصة، إكس أن المشتبه بهم اعتقلوا خلال عملية "الأبطال-37" اليوم الجمعة بسبب تخطيطهم لشن هجمات على كنائس ومعابد يهودية في إسطنبول.

وكثفت السلطات عملياتها ضد "داعش" والمقاتلين الأكراد في الأسابيع القليلة الماضية بعدما فجر مسلحون أكراد قنبلة قرب مبان حكومية في أنقرة في الأول من أكتوبر.

والأسبوع الماضي، ألقت السلطات التركية، القبض على 304 أشخاص، حسبما أفاد وزير الداخلية. ونفذت الشرطة مداهمات متزامنة في 32 مدينة، من بينها إسطنبول وأنقرة.

وأوضح يرلي كايا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الجمعة الماضي، أنه تم توقيف 86 مشتبها بهم في إسطنبول وحدها. وأضاف: "سنستمر في محاربة الإرهاب بكل إصرار، حتى يتم تحييد آخر إرهابي"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.