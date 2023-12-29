الضفة الغربية: إصابة أربعة أشخاص في هجوم دهس بالقرب من الخليل وتحييد المنفذ

كان أربعة شبان، تبلغ أعمارهم حوالي 20 عامًا، مستلقين على جانب الطريق بعد أن صدمتهم سيارة. وكان أحدهم فاقدًا للوعي بسبب إصابة في الرأس، بينما أصيب الثلاثة الآخرون بجروح في أطرافهم في كامل وعيهم"

أصيب شاب (25 عاما) بجروح متوسطة وثلاثة شبان آخرين في العشرينات من العمر بجروح طفيفة، خلال هجوم دهس على شارع رقم 60 بالقرب من مفترق أدورايم، شمال مستوطنة عتنائيل الإسرائيلية في منطقة الخليل في الضفة الغربية، وتحييد المنفذ.

وقدمت خدمات الطوارئ التابعة لنجمة داود الحمراء الإسعافات الأولية للجرحى في مكان الهجوم قبل نقلهم إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع. في ما وصلت قوات أمنية إضافية إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقاً للبحث عن شركاء محتملين.

وفي السياق قال المسعف أدوم إيلي روزنبرغ في نجمة داوود الحمراء:"كان أربعة شبان، تبلغ أعمارهم حوالي 20 عامًا، مستلقين على جانب الطريق بعد أن صدمتهم سيارة. وكان أحدهم فاقدًا للوعي بسبب إصابة في الرأس، بينما أصيب الثلاثة الآخرون بجروح في أطرافهم في كامل وعيهم"