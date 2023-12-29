الخارجية الإيرانية: نرفض انتقادات فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأميركا بشأن زيادة تخصيب اليورانيوم

إيران“التخصيب بنسبة 60 في المئة في مراكز التخصيب الإيرانية كان وسيظل يتماشى مع الاحتياجات السلمية للبلاد وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكامل”.

رفضت وزارة الخارجية الإيرانية انتقادات فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة بشأن زيادة تخصيب اليورانيوم، قائلة إن ذلك جزء من "برنامجها النووي السلمي".وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر الكنعاني، إن “التخصيب بنسبة 60 في المئة في مراكز التخصيب الإيرانية كان وسيظل يتماشى مع الاحتياجات السلمية للبلاد وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالكامل”.

وكانت فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، قد نددت، أمس الخميس، بزيادة إيران لإنتاج اليورانيوم عالي التخصيب بدرجة نقاء تصل إلى 60 في المئة، أي قرب المستوى المستخدم في وقود الأسلحة النووية.

ولم يشر الحلفاء في بيان مشترك إلى أي عواقب قد تواجهها إيران بسبب زيادة الإنتاج لكنهم طالبوها بالتراجع وقالوا إنهم ما زالوا "ملتزمين بالحل الدبلوماسي" للخلاف حول برنامج طهران النووي.وورد في البيان إن "إنتاج إيران لليورانيوم عالي التخصيب ليس له مبرر مدني ذي مصداقية. هذه القرارات... تمثل سلوكا متهورا في سياق إقليمي متوتر".

ومنذ بدء الهجوم الإسرائيلي على مقاتلي حركة حماس في غزة، زاد الوكلاء المتحالفون مع إيران من هجماتهم على الملاحة في البحر الأحمر وعلى القوات الأمريكية في العراق وسوريا، مما زاد التوترات بشكل حاد في المنطقة.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير، الثلاثاء المنصرم، بأن إيران تخلت عن تباطؤ دام شهورا في معدل إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب بدرجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة.وقال البيان المشترك "نندد بهذا العمل الذي يزيد من التصعيد المستمر لبرنامج إيران النووي".

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