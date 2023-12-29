تقرير: مقتل 11 مسؤولاً في الحرس الثوري الإيراني في غارة على مطار دمشق، وخروج المطار عن الخدمة

"خروج مطار دمشق الدولي من الخدمة مجددا بعد يوم واحد من تشغيله، بعدما كانت قد تعرضت مناطق في محيط العاصمة دمشق لقصف إسرائيلي" وقالت المصادر إن "الدفاعات السورية تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة"

ذكرت وسائل إعلام سعودية، صباح اليوم الجمعة، "مقتل 11 من قادة الحرس الثوري الإيراني، في غارة جوية استهدفت مطار دمشق الدولي، أمس الخميس، وأفادت وسائل إعلام سورية عن "خروج مطار دمشق الدولي من الخدمة مجددا بعد يوم واحد من تشغيله، بعدما كانت قد تعرضت مناطق في محيط العاصمة دمشق لقصف إسرائيلي" وقالت المصادر إن "الدفاعات السورية تصدت لأهداف معادية في محيط العاصمة"

وقالت قناة "الحدث"السعودية أن "قائد الحرس الثوري في شرق سوريا نورت رشيد أصيب في الغارة الجوية"مشيرة إلى أن "قادة الحرس الثوري الإيراني كانوا في المطار للقاء مندوبين رفيعي المستوى"

وتقول وسائل إعلام أجنبية إن "إسرائيل نفذت المزيد من الضربات على سوريا هذا الأسبوع"، كما ذكرت وسائل إعلام سورية أمس الخميس أن "إسرائيل استهدفت مواقع في جنوب البلاد وبالقرب من دمشق بغارات جوية على موجتين منفصلتين"