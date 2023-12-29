إسرائيل: محكمة العدل العليا تحكم لصالح تبني الأزواج المثليين للأطفال

الحكم يوسع بشكل فعال أهلية التبني للأزواج المثليين، والهدف كان توفير وحدة أسرية مستقرة وآمنة للأطفال، بغض النظر عن التوجه الجنسي للوالدين

قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع في وقت متأخر من،الخميس، بالسماح للأزواج المثليين بتبني الأطفال، مما يمثل تغييرا كبيرا في قوانين التبني في البلاد، واستند الحكم إلى إعادة تفسير لقانون التبني لعام 1981، يشكك في النص الحالي الذي يقصر التبني على "الرجل وزوجته معًا".

القانون الحالي، الذي يقتصر فعليًا على الأزواج من جنسين مختلفين، يوفر استثناءات نادرة للأزواج المثليين. ومع ذلك، فإن الحكم الأخير للمحكمة العليا يعالج هذا التفاوت ويسمح للأزواج المثليين بتبني الأطفال.

ولكسر هذا المأزق التشريعي، طبق فوجلمان مبدأ "البناء" القضائي لإعادة تقييم قانون عام 1981. وتفسر المحكمة الآن لغة القانون بطريقة تسمح لشخصين تربطهما علاقة جدية، بغض النظر عن الجنس، بتبني الأطفال، مما يوسع بشكل فعال أهلية التبني للأزواج المثليين. ترى المحكمة أن الهدف كان توفير وحدة أسرية مستقرة وآمنة للأطفال، بغض النظر عن التوجه الجنسي للوالدين