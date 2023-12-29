الخارجية الإسرائيلية: "جنوب افريقيا تتعاون مع جماعة إرهابية تدعو لتدميرنا"

"إسرائيل ترفض باشمئزاز جميع المزاعم التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة" قائلة إنها"مشيرة إلى أنها "لاتستند إلى أساس قانوني"

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إن "إسرائيل ترفض باشمئزاز جميع المزاعم التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة" قائلة إنها"مشيرة إلى أنها "لاتستند إلى أساس قانوني" وتابع "جنوب افريقيا تتعاون مع جماعة إرهابية تدعو لتدميرنا، وشعب غزة ليس عدو إسرائيل التي تبذل الجهود للحد من وقوع الضرر على المدنيين".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قالت محكمة العدل الدولية إن "جنوب إفريقيا قدمت طلبًا لبدء إجراءات ضد إسرائيل، بدعوى أن القوات الإسرائيلية انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية خلال الحرب ضد حركة حماس في غزة"

ويتهم الطلب الذي قدمته جنوب أفريقيا إلى محكمة لاهاي عمليات الجش الإسرائيلي ضد حماس "بأن لها طابع إبادة جماعية، لأنها تنفذ بنية محددة مطلوبة لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية الأوسع". وجاء في العريضة أن “سلوك إسرائيل تجاه الفلسطينيين في غزة ينتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية”.