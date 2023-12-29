قطر تؤكد أن حماس مستعدة من حيث المبدأ لاستئناف المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن

حركة حماس "توافق من حيث المبدأ على العودة إلى طاولة المفاوضات لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح حوالي 40 رهينة محتجزين في قطاع غزة مقابل وقف إطلاق النار وشروط أخرى"

بعث وسطاء قطريون رسالة إلى إسرائيل، اليوم الجمعة، مفادها أن حركة حماس "توافق من حيث المبدأ على العودة إلى طاولة المفاوضات لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح حوالي 40 رهينة محتجزين في قطاع غزة مقابل وقف إطلاق النار وشروط أخرى" بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز". لثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار، بحسب موقع "والا"

إن الرسالة التي ترسلها حماس عبر الدوحة تختلف عن الطلب الذي أعرب عنه علنا ​​مسؤولو حماس في الأسابيع الأخيرة بأن على إسرائيل وقف الحرب في غزة وسحب قواتها من القطاع كشرط لاستئناف المفاوضات. وتظل الجهود لاستئناف المفاوضات مركزة على الاقتراح الذي قدمه رئيس الموساد ديفيد بارنيا قبل بضعة أسابيع خلال اجتماع في وارسو مع رئيس وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز ورئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. ويدعو الاقتراح إلى إطلاق سراح حوالي 40 رهينة ـ النساء اللاتي ما زلن أسيرات لدى حماس، والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، والمختطفين الذين يعانون من أمراض تهدد حياتهم أو إصابات خطيرة ويحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة.

وفي المقابل، عرضت إسرائيل وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار لمدة أسبوع أو أسبوعين، والإفراج عن السجناء الفلسطينيين الذين ارتكبوا جرائم خطيرة ويعيشون في ظروف طبية خطيرة في السجون الإسرائيلية.

وبحسب مسؤول إسرائيلي، فإن الرسالة القطرية ليست سوى البداية، لكنها تطور إيجابي لأنه لأول مرة منذ الاتفاق السابق وفشل وقف إطلاق النار، تشير حماس إلى استعدادها لاستئناف المفاوضات.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير آخر إن "إسرائيل لم تتلق بعد اقتراحا مفصلا من القطريين وتنتظر سماع المزيد"