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تقرير: الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعمل على منع وضع عبوات ناسفة بالشوارع والأزقة بالمخيمات بالضفة

i24NEWS
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جنود إسرائيليون ينشطون في مدينة طولكرم الفلسطينية بالضفة الغربية، 13 نوفمبر، 2023
جنود إسرائيليون ينشطون في مدينة طولكرم الفلسطينية بالضفة الغربية، 13 نوفمبر، 2023IDF spokeman

ويشار الى أن هذا الأمر جاء بعد طلب وجهه سكان المخيمات في الضفة الغربية

في أعقاب تزايد مداهمات الجيش الإسرائيلي ضد مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، بدأ نشطاء "التنظيم" التابع لأجهزة الأمن الفلسطينية بالخروج ضد المجموعات المسلحة ومنعها من وضع العبوات الناسفة في الشوارع والأزقة.  

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ووفقا لهيئة البث الرسمية "كان" الحديث يدور بشكل أساسي عن نشطاء "تنظيم" في مخيم نور شمس قرب طولكرم وفي مخيم جنين والسبب في ذلك هو من أجل العثور على العبوات الناسفة في الأرض وتحت الشوارع، الجيش الإسرائيلي يضطر الى استخدام أجهزة هندسية ثقيلة، الأمر الذي يؤدي الى تخريب البنية التحتية وترك دمار كبير. 

ويشار إلى نشاط التنظيم هذا جرى بعد طلب من قبل جزء من السكان ودعمهم، لكن الأجهزة الأمنية الفلسطينية لا زالت تتجنب العمل داخل مخيمات اللاجئين الأكثر إشكالية. 

يشار إلى التنظيم، هو فصيل مسلح تابع لحركة فتح أسسه مروان البرغوثي سنة 1995 استقطب التنظيم العديد من الشباب وأصبح له عدة مكاتب وفروع في الأراضي الفلسطينية. 

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