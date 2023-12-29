تقرير: الأجهزة الأمنية الفلسطينية تعمل على منع وضع عبوات ناسفة بالشوارع والأزقة بالمخيمات بالضفة

ويشار الى أن هذا الأمر جاء بعد طلب وجهه سكان المخيمات في الضفة الغربية

في أعقاب تزايد مداهمات الجيش الإسرائيلي ضد مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية، بدأ نشطاء "التنظيم" التابع لأجهزة الأمن الفلسطينية بالخروج ضد المجموعات المسلحة ومنعها من وضع العبوات الناسفة في الشوارع والأزقة.

ووفقا لهيئة البث الرسمية "كان" الحديث يدور بشكل أساسي عن نشطاء "تنظيم" في مخيم نور شمس قرب طولكرم وفي مخيم جنين والسبب في ذلك هو من أجل العثور على العبوات الناسفة في الأرض وتحت الشوارع، الجيش الإسرائيلي يضطر الى استخدام أجهزة هندسية ثقيلة، الأمر الذي يؤدي الى تخريب البنية التحتية وترك دمار كبير.

ويشار إلى نشاط التنظيم هذا جرى بعد طلب من قبل جزء من السكان ودعمهم، لكن الأجهزة الأمنية الفلسطينية لا زالت تتجنب العمل داخل مخيمات اللاجئين الأكثر إشكالية.

يشار إلى التنظيم، هو فصيل مسلح تابع لحركة فتح أسسه مروان البرغوثي سنة 1995 استقطب التنظيم العديد من الشباب وأصبح له عدة مكاتب وفروع في الأراضي الفلسطينية.