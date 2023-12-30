سوريا :غارات جوية استهدفت جماعات موالية لإيران تخلف قتلى وجرحى شرقيّ البلاد

وأضاف العكيدي أنها استهدفت خلالها رتلًا مؤلفًا من 8 شاحنات تابعة لجماعات "الحرس الثوري الإيراني" بالقرب من الحدود السورية - العراقية

قامت طائرات حربية يُرجح أنها تابعة لسلاح الجو الأميركي العامل تحت مظلة التحالف الدولي، بشن عدة غارات جوية شرقيّ سورية استهدفت شاحنات ومقارّ تابعة لجماعات "الحرس الثوري الإيراني" بريف محافظة دير الزور، قرب الحدود السورية - العراقية.

وقال أحد أبناء ريف محافظة دير الزور، الناشط وسام العكيدي، إن طائرات حربية يُرجَّح أنها أميركية، نفذت فجر اليوم السبت، عدة غارات جوية.

وأضاف العكيدي أنها استهدفت خلالها رتلًا مؤلفًا من 8 شاحنات تابعة لجماعات "الحرس الثوري الإيراني" بالقرب من الحدود السورية - العراقية من جهة مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

وأكد العكيدي في حديث لـ"العربي الجديد" أن الطائرات الحربية استهدفت بغارات جوية إضافية مستودعات أسلحة ضمن مقر "الفوج 47" التابع للحرس ومستشفى بدر، ومقراً عسكرياً يقع قرب مستشفى عائشة في منطقة البوكمال.

وأشار أن هذا الإستهداف أدى إلى مقتل 5 عناصر من الجنسية اللبنانية يتبعون لقوات "حزب الله" (اللبنانية)، و4 عناصر من جماعة "فاطميون" (الأفغانية)، بالإضافة إلى جرح قرابة 20 عنصراً من جنسيات مختلفة بين سورية وعراقية ولبنانية.

وجاءت عملية الاستهداف عقب إرسال قوات التحالف طائرة شحن تحمل أسلحة ومعدات لوجستية من قواعدها العسكرية المنتشرة في إقليم كردستان العراق، إلى قاعدة "خراب الجير"، التي تعتبر من أكبر قواعدها شمال شرقيّ سورية.