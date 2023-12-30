تقرير: آموس هوكشتين سيزور لبنان مطلع العام المُقبل في محاولة جديدة لتحقيق وقف لإطلاق النار

وبحسب مطّلعون على الملف فإن حراك هوكشتين "يعبّر عن رأي موجود لدى قسم من الإدارة الأميركية يسعى لمنع التصعيد

أفادت صحيفة "الأخبار" أن مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتين سيزور لبنان مطلع العام المُقبل في محاولة جديدة للقيام بوساطة هدفها تحقيق وقف لإطلاق النار.

ويأتي ذلك ضمن خطة يحملها، تتضمّن نقاطاً سبقَ أن أثارها أمام مسؤولين لبنانيين، وترتكز على فكرة الترسيم البري في إطار للتفاوض من أجل إنهاء النزاع حول 13 نقطة حدودية، وانسحاب إسرائيل من القسم اللبناني لبلدة الغجر.

وبحسب مطّلعون على الملف فإن حراك هوكشتين "يعبّر عن رأي موجود لدى قسم من الإدارة الأميركية يسعى لمنع التصعيد، خاصة في هذا الظرف وهذا التوقيت الذي يشهد عرقلة كبيرة في المحادثات الأميركية – الإيرانية التي كانت قائمة في عمان".

وكشف المطّلعون عن أن "الاتصالات الغربية مع لبنان لم تتوقف، وكلها لا تزال تحت سقف التحذير من أي تصعيد"