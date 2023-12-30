تقرير: مقتل 19 شخصا مرتبطين بإيران في قصف منسوب لإسرائيل شرق سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "19 مقاتلا مواليا لإيران، بينهم أربعة سوريين وستة عراقيين، قتلوا وأصيب أكثر من 18" في تسع غارات جوية على الأقل خلال الليل بالقرب من الحدود العراقية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل "على الأرجح" في شرق سوريا يوم السبت أسفرت عن مقتل 19 مقاتلا مواليا لإيران على الأقل، تضاف إلى حصيلة سابقة.

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل "على الأرجح" في شرق سوريا يوم السبت أسفرت عن مقتل 19 مقاتلا مواليا لإيران على الأقل، تضاف إلى حصيلة سابقة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن "19 مقاتلا مواليا لإيران، بينهم أربعة سوريين وستة عراقيين، قتلوا وأصيب أكثر من 18" في تسع غارات جوية على الأقل خلال الليل بالقرب من الحدود العراقية. وقالت إن الغارات "نفذتها إسرائيل في الغالب"، بعد أن أشارت في وقت سابق إلى أنها "على الأرجح أميركية".

وقال مسؤول عسكري أميركي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن "الولايات المتحدة لم تقم الليلة الماضية بأي ضربات دفاعية".

ونادرا ما تعلق إسرائيل على ضربات فردية تستهدف سوريا، لكنها قالت مرارا إنها لن تسمح لخصمها اللدود إيران، التي تدعم حكومة الرئيس بشار الأسد، بتوسيع وجودها هناك.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن حزب الله اللبناني، مقتل 4 من عناصره، في وقت تحدثت تقارير إخبارية بأنهم قتلوا مع آخرين إثر غارة أمريكية عند الحدود السورية العراقية، حيث أعلن عن مقتل ثلاثة سوريين آخرين في نفس الغارة الجوية.

وقامت طائرات حربية يُرجح أنها تابعة لسلاح الجو الأميركي العامل تحت مظلة التحالف الدولي، بشن عدة غارات جوية شرقيّ سورية استهدفت شاحنات ومقارّ تابعة لجماعات "الحرس الثوري الإيراني" بريف محافظة دير الزور، قرب الحدود السورية - العراقية.

يشار أيضا إلى أن وسائل إعلام سعودية، تحدثت صباح يوم أمس الجمعة، عن "مقتل 11 من قادة الحرس الثوري الإيراني، في غارة جوية استهدفت مطار دمشق الدولي، الخميس، وأفادت وسائل إعلام سورية عن "خروج مطار دمشق الدولي من الخدمة مجددا بعد يوم واحد من تشغيله، بعدما كانت قد تعرضت مناطق في محيط العاصمة دمشق لقصف إسرائيلي".