تقرير: هؤلاء أهداف إسرائيل المحتملة بعد سيد رضا موسوي

يأتي التقرير بعد تصريحات رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ان اسرائيل تنشط ضدها

بعد خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم (السبت) الذي حذر فيه إيران وقال إنه لن يشرح بالتفصيل أنشطة إسرائيل ضدها، تطرق موقع إيران إنترناشيونال الى أهداف الاغتيال الايرانية المحتملة لإسرائيل، وذلك بعد اغتيال القائد الكبير في الحرس الثوري سيد رضا موسوي في سوريا والذي نسب إلى إسرائيل.

وتطرق التقرير الى سيد رضا الذي اغتيل في غارة بتاريخ 25 من هذا الشهر في منطقة دمشق وكشف أنه شغل منصب رئيس المؤسسة اللوجستية الايرانية التابعة لفيلق قدس التابع للحرس الثوري. وكان رضا مسؤولا بارزا بالتموضع الايراني في سوريا، وهاما بالاتصالات بين إيران وسوريا وحزب الله وعاملا مركزيا بنقل الإسلحة، وعلى علاقة متواصلة مع النظام السوري ودفع المصالح الايرانية في سوريا. وكان سيد رضا مسؤولا عن عملية التركيز والمبادرة ودفع طرق المصالح الايرانية في سوريا. وأوكل إليه تنفيذ أغلب عمليات النقل برا وجوا وبحرا.

وترأس رضا جهاز واسع، "الوحدة 2250" والمعروف باسم "مكتب الإغاثة" وهي مؤسسة لوجستية تابعة لفيلق القدس في الحرس الثوري أنشئت بغرض تسهيل عمليات نقل الأسلحة والمعدات الايرانية الى لبنان عن طريق سوريا. ومنحت الوحدة صلاحيات من النظام السوري بما يشمل تصاريح العبور في جميع أنحاء البلاد والوصول الى المطارات السورية.

وتمتلك الوحدة العديد من الإمكانيات اللوجستية والأصول العديدة في جميع أنحاء سوريا التي تسمح بنقل الأسلحة والمعدات العسكرية مرات عديدة بغرض نقلها إلى حزب الله في لبنان. ولربما أصبحت، في ظل الهجمات المتكررة جسماً أضعف في مجال النقل والتحويل، إلا أنها لا تزال تحاول الدفع لعمليات النقل في الأراضي السورية تحت خطر التعرض للهجوم أيضاً.

هذه الوحدة تعمل بتعاون وثيق مع مكتب "الإغاثة" في لبنان "الوحدة 4400"، وهي وحدة التعزيز والتعاون التابعة لحزب الله بقيادة محمد جعفر قصير المعروف باسم الشيخ فادي، المسؤولة عن نقل المعدات الحساسة في القسم من سوريا إلى لبنان. وذكر التقرير أن النظام السوري يتيح لهذه الأجهزة تنفيذ عمليات نقل معدات وأسلحة خطيرة عن طريق بلاده ويقدم لهم حرية العمل الكاملة.

مسؤولين مركزيين إضافيين في "مكتب الإغاثة" في لبنان:

عبد الله آبادي ، مساعد سيد رضا ويده اليمين.

زين شمس أبو عدنان، مسؤول مركزي في الوحدة ومقرب من سيد رضا.

هادي آبادي- مسؤول لوجستي وممثل الوحدة 190، وحدة النقل في فيلق قدس برئاسة بهنام شهرياني.