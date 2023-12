الغموض لا زال يكتنف أسباب مقتل المواطنين السعودي والكويتي بمنطقة صحراوية عراقية

شكلت الكويت لجنة تحقيق خاصة بحادث وفاة المواطن الكويتي فيصل المطيري والسعودي أنور الظفيري واللذين عثر عليهما مقتولين في منطقة صحراوية عراقية، ملابسات الحادث البشع لا زالت غامضة ، خصوصا بعد المفاجأة التي كشفها الطب الشرعي العراقي والتي دحضت الرواية الرسمية العراقية.

ورفض وزير الخارجية الكويتي بعد اعلانه عن إقامتها التعليق على ما يتم تداوله بوجود شخص غامض رافق الضحايا ووجود تسعة سيارات بمرافقتهم ، وشدد بعد إعلانه عن انطلاق لجنة التحقيق بأن "تركيزنا حاليا على الحادث نفسه".

ونقلت "العربية" تصريحات عم الكويتي فيصل المطيري الدكتور صالح المطيري الذي أكد أنه "وفقا لحديث كثير من خبراء المتفجرات ومنهم عراقيين يدحضون رواية التفجير التي اعلنتها السلطات العراقية، حيث أن الحادث لم يكن تفجيرا وانما استهداف مباشرا" مشيرا الى أن طيرهما "صقر" كان حيا.