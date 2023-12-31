الغموض لا زال يكتنف أسباب مقتل المواطنين السعودي والكويتي بمنطقة صحراوية عراقية

يأتي هذا بعد الكشف أن المواطنين قتلا باطلاق نار وليس وفقا للرواية الرسمية العراقية بأنهما اصطدما بعبوة ناسفة قديمة

شكلت الكويت لجنة تحقيق خاصة بحادث وفاة المواطن الكويتي فيصل المطيري والسعودي أنور الظفيري واللذين عثر عليهما مقتولين في منطقة صحراوية عراقية، ملابسات الحادث البشع لا زالت غامضة ، خصوصا بعد المفاجأة التي كشفها الطب الشرعي العراقي والتي دحضت الرواية الرسمية العراقية.

YASSER AL-ZAYYAT / AFP

ورفض وزير الخارجية الكويتي بعد اعلانه عن إقامتها التعليق على ما يتم تداوله بوجود شخص غامض رافق الضحايا ووجود تسعة سيارات بمرافقتهم ، وشدد بعد إعلانه عن انطلاق لجنة التحقيق بأن "تركيزنا حاليا على الحادث نفسه".

ونقلت "العربية" تصريحات عم الكويتي فيصل المطيري الدكتور صالح المطيري الذي أكد أنه "وفقا لحديث كثير من خبراء المتفجرات ومنهم عراقيين يدحضون رواية التفجير التي اعلنتها السلطات العراقية، حيث أن الحادث لم يكن تفجيرا وانما استهداف مباشرا" مشيرا الى أن طيرهما "صقر" كان حيا.

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وشدد صالح المطيري في تصريحات: "حسب الصور التي اطلعت عليها ووصلتني من وسائل إعلام عراقية تنفي تماما ما يقال بشأن مقتل فيصل المطيري وأنور الظفيري جراء تفجير عبوة ناسفة".

وتابع المطيري وقال إن "تقرير الطب الشرعي العراقي أشار لوجود طلقات نارية أدت إلى وفاتهما وبعدها تم احتراق الجثث بهذا الشكل الشنيع". وشدد المطيري على أنهما: "كانا في رحلة صيد رسمية مرخصة، وتعرضا للغدر".

وأضاف بأن : "الرواية الرسمية العراقية التي أعلنت عن طريق الخارجية العراقية بشأن تعرضهما لانفجار عبوة ناسفة قديمة غير صحيح".