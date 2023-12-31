التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ والولايات المتحدة تعترض صاروخين في البحر الأحمر
نفذت القوات الإسرائيلية عملية استهدفت مطلوبين خلال الليل في الضفة الغربية، وفقًا لتقارير فلسطينية، بالإضافة إلى مناوراتها البرية المستمرة في قطاع غزة
نفذت القوات الإسرائيلية عملية استهدفت مطلوبين خلال الليل في الضفة الغربية، وفقًا لتقارير فلسطينية، بالإضافة إلى مناوراتها البرية المستمرة في قطاع غزة. في وقت متأخر من ليلة السبت، قالت الولايات المتحدة إنها ردت على هجوم صاروخي باليستي في البحر الأحمر.
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القوات الإسرائيلية في غزة تدمر بنية تحتية مقامة داخل روضة أطفال وتقضي على 14 مسلحاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
هاجمت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي عشرات الأهداف الليلة الماضية في إطار دعم القوات المناورة، بما يشمل المباني العسكرية والبنى التحتية والأنفاق.
وأثناء تفتيش منازل في أطراف الشاطئ، عثرت قوة من فريق اللواء 14 قتالي داخل روضة أطفال، على بنية تحتية تم تجهيزها مسبقاً لوصول القوات إلى المنطقة، وقامت القوة بتفكيك العبوات الناسفة وأحبطت قدرات حماس بإيقاع الإصابات في صفوف الجنود الإسرائيلين.
ووفقا لبيان الجيش فقد رصد مقاتلو فريق اللواء 179 قتالي أربعة مسلحين يحملون عبوات ناسفة ويتقدمون نحوهم، وهاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو المجموعة وقضت على أفرادها. وبعد حوالي نصف ساعة، حددت القوات حركة أربعة آخرين في المنطقة قُتلوا أيضًا في غارة جوية. وفي نفس الوقت تم رصد سيارة مشبوهة تقل مسلحين تتجه نحو القوات الإسرائيلية جنوب مدينة غزة، حيث قامت طائرة بمهاجمة السيارة والقضاء على من بداخلها.
كما هاجمت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو مبنى عسكريا ألقى منه المسلحون الغزيون قنبلة على القوات الإسرائيلية.
وفي بيت لاهيا، حددت القوات التابعة للفريق القتالي بلواء 551 حركة ثلاثة مسلحين دخلوا المبنى. وقامت القوة بمعاونة تشكيل النار بإغلاق دائرة على المشتبه بهم من خلال استهداف طائرة تابعة لسلاح الجو.
وقام جنود الفرقة البدوية (585) بقيادة اللواء الجنوبي بعمليات في جنوب قطاع غزة لتحديد مواقع البنية التحتية واكتشفوا مدخل نفقين وقاموا بتدميرهما بالتعاون مع القوات المدرعة والهندسية باستخدام الدبابات وD9. كذلك رصد مقاتلو فريق لواء المظليين القتالي الذي يقاتل في خان يونس حركة ثلاثة مسلحين تم القضاء على احدهم بمساعدة استهداف طائرة فيما تم الإجهاز على الاثنين اللذين حملا قذيفة آر بي جي واختبئا بين مبنيين بنار المدفعية.
كما قامت طائرة على إثر توجيهها من قبل مقاتلي الفريق القتالي التابع للواء السابع بالقضاء على ثلاثة مسلحين. وقامت القوات البحرية خلال اليوم الأخير بمهاجمة أهداف دعما للقوات المناورة في قطاع غزة.
مصدر مصري ينفي لـ i24NEWS وجود وفد مصري في تل أبيب يوم الخميس
سفينة تبحر بالقرب من الساحل اليمني تتعرض لهجوم بثلاثة قوارب صغيرة
تقرير: وفد مصري زار تل أبيب في محاولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب
نقلت صحيفة "العربي الجديد" القطرية عن مصدر مصري قوله إن وفدا أمنيا مصريا من أجهزة المخابرات زار تل أبيب الخميس الماضي "في محاولة للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب". وبحسب المصدر فقد حاول الوفد الحصول على أجوبة من إسرائيل بشأن استعدادها للانسحاب من الأراضي في قطاع غزة في حال التوصل إلى اتفاق شامل". وبحسب قوله، فقد عاد الوفد دون أن يتلقى أي ردود وسط مواصلة نتنياهو تصلبه وتمسكه في موقفه المنادي لإلى إطالة أمد الحرب لأطول فترة ممكنة، على ما جاء في التقرير.
الجيش الإسرائيلي ينفذ غارة جوية على مجموعة مسلحة في منطقة طولكرم بالضفة الغربية
أفادت تقارير فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي نفذ غارات جوية في منطقة طولكرم بالضفة الغربية. وأضافت التقارير الإسرائيلية أنه تم استخدام طائرات بدون طيار ردا على العبوات الناسفة والنيران الكثيفة من قبل المجموعة المسلحة.
الولايات المتحدة تعترض صاروخين باليستيين مضادين للسفن في البحر الأحمر بعد استهداف سفينة دنماركية، في الهجوم الـ23 للحوثيين على الملاحة الدولية
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