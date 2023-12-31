القوات الإسرائيلية في غزة تدمر بنية تحتية مقامة داخل روضة أطفال وتقضي على 14 مسلحاً خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

هاجمت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي عشرات الأهداف الليلة الماضية في إطار دعم القوات المناورة، بما يشمل المباني العسكرية والبنى التحتية والأنفاق.

وأثناء تفتيش منازل في أطراف الشاطئ، عثرت قوة من فريق اللواء 14 قتالي داخل روضة أطفال، على بنية تحتية تم تجهيزها مسبقاً لوصول القوات إلى المنطقة، وقامت القوة بتفكيك العبوات الناسفة وأحبطت قدرات حماس بإيقاع الإصابات في صفوف الجنود الإسرائيلين.

ووفقا لبيان الجيش فقد رصد مقاتلو فريق اللواء 179 قتالي أربعة مسلحين يحملون عبوات ناسفة ويتقدمون نحوهم، وهاجمت طائرة تابعة لسلاح الجو المجموعة وقضت على أفرادها. وبعد حوالي نصف ساعة، حددت القوات حركة أربعة آخرين في المنطقة قُتلوا أيضًا في غارة جوية. وفي نفس الوقت تم رصد سيارة مشبوهة تقل مسلحين تتجه نحو القوات الإسرائيلية جنوب مدينة غزة، حيث قامت طائرة بمهاجمة السيارة والقضاء على من بداخلها.

IDF Spokesperson

كما هاجمت طائرة حربية تابعة لسلاح الجو مبنى عسكريا ألقى منه المسلحون الغزيون قنبلة على القوات الإسرائيلية.

وفي بيت لاهيا، حددت القوات التابعة للفريق القتالي بلواء 551 حركة ثلاثة مسلحين دخلوا المبنى. وقامت القوة بمعاونة تشكيل النار بإغلاق دائرة على المشتبه بهم من خلال استهداف طائرة تابعة لسلاح الجو.

وقام جنود الفرقة البدوية (585) بقيادة اللواء الجنوبي بعمليات في جنوب قطاع غزة لتحديد مواقع البنية التحتية واكتشفوا مدخل نفقين وقاموا بتدميرهما بالتعاون مع القوات المدرعة والهندسية باستخدام الدبابات وD9. كذلك رصد مقاتلو فريق لواء المظليين القتالي الذي يقاتل في خان يونس حركة ثلاثة مسلحين تم القضاء على احدهم بمساعدة استهداف طائرة فيما تم الإجهاز على الاثنين اللذين حملا قذيفة آر بي جي واختبئا بين مبنيين بنار المدفعية.

كما قامت طائرة على إثر توجيهها من قبل مقاتلي الفريق القتالي التابع للواء السابع بالقضاء على ثلاثة مسلحين. وقامت القوات البحرية خلال اليوم الأخير بمهاجمة أهداف دعما للقوات المناورة في قطاع غزة.