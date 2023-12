الولايات المتحدة اعترضت صواريخ باليستية مضادة للسفن أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر

أكدت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) صباح الأحد أن أربعة زوارق صغيرة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران شاركت في هجوم على سفينة تجارية وأطلقت النار أيضًا على القوات الأمريكية التي ردت، مما أدى إلى إغراق ثلاث زوارق، بعد تقرير صادر عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة. وفي الوقت نفسه، قالت شركة ميرسك التجارية العملاقة إنها ستعلق نشاط الشحن في المنطقة لمدة 48 ساعة القادمة.

ووسط هجمات الحوثيين المستمرة في المنطقة، أعلنت البحرية الهندية يوم الأحد "تعزيز الجهود البحرية بشكل كبير" و"زيادة مستويات القوة"، بسبب تزايد الحوادث في "البحر الأحمر وخليج عدن ووسط/شمال بحر العرب".