الولايات المتحدة اعترضت صواريخ باليستية مضادة للسفن أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر

نشرت القيادة المركزية الأمريكية على موقع X أن "سفينة الحاويات ميرسك هانغتشو أبلغت أنها أصيبت بصاروخ أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر وطلبت السفينة التي ترفع علم سنغافورة وتديرها الدنمارك المساعدة"

أكدت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) صباح الأحد أن أربعة زوارق صغيرة تابعة للحوثيين المدعومين من إيران شاركت في هجوم على سفينة تجارية وأطلقت النار أيضًا على القوات الأمريكية التي ردت، مما أدى إلى إغراق ثلاث زوارق، بعد تقرير صادر عن عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة. وفي الوقت نفسه، قالت شركة ميرسك التجارية العملاقة إنها ستعلق نشاط الشحن في المنطقة لمدة 48 ساعة القادمة.

ووسط هجمات الحوثيين المستمرة في المنطقة، أعلنت البحرية الهندية يوم الأحد "تعزيز الجهود البحرية بشكل كبير" و"زيادة مستويات القوة"، بسبب تزايد الحوادث في "البحر الأحمر وخليج عدن ووسط/شمال بحر العرب".

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وأحبطت القيادة المركزية الأمريكية هجومًا آخر في نهاية الأسبوع، وقالت إنه تم اعتراض صاروخين باليستيين مضادين للسفن في منطقة البحر الأحمر، بينما ردت مدمراتها من طراز بورك على هجوم سابق ضد سفينة تجارية دنماركية.

ونشرت القيادة المركزية الأمريكية على موقع X أن "سفينة الحاويات ميرسك هانغتشو أبلغت أنها أصيبت بصاروخ أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر. وطلبت سفينة الحاويات التي ترفع علم سنغافورة وتديرها الدنمارك المساعدة".

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وبحسب ما ورد لم تقع إصابات على متن السفينة ميرسك هانغتشو وكانت السفينة لا تزال صالحة للإبحار. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن حاملتي الطائرات USS Gravely وUSS Laboon استجابتا للحدث.

وأضاف البيان: "أثناء الرد، أسقطت المدمرة الأمريكية USS Gravely صاروخين باليستيين مضادين للسفن تم إطلاقهما من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن باتجاه السفن".

وخلص الجيش الأمريكي إلى أن هذا كان "الهجوم غير القانوني الثالث والعشرين للحوثيين على الشحن الدولي منذ 19 نوفمبر/تشرين الثاني"، لكنه لم يقدم المزيد من التفاصيل.

أطلقت الولايات المتحدة عملية "حارس الرخاء" كعملية أمنية للتحالف البحري لحماية الممرات الملاحية في البحر الأحمر ضد هجمات الحوثيين. وقد اشتركت أكثر من 20 دولة في القوة الدفاعية، وقال البنتاغون إنه يتوقع "رؤية التحالف مستمرًا في النمو".