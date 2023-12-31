لائحة اتهام بحق إسرئيلي انتحل صفة شرطي وجندي وسرقة أسلحة وقت الحرب

هذا الاسرائيلي التقطت له صورة وهو الى جانب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو مع مقاتلين آخرين

قدمت النيابة العامة اليوم لائحة اتهام بحق روعي يفراح (35 عاما) من تل أبيب، بعد أن تنكر كمقاتل وكشرطي وسرق أسلحة، ذخيرة ومعدات عسكرية وشرطية من منطقة القتال في الجنوب. في المقابل طلبت النيابة تمديد اعتقاله حتى انتهاء الإجراءات القضائية. وفي صورة حصرية لـ N12 وتم التقاطها قبل حوالي شهر، يمكن رؤية يفراح بجانب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهو يرتدي الزي العسكري ويحمل سلاحا.

ووفقا للائحة الاتهام، في 7 أكتوبر وصل يفراح الى منطقة القتال وعرض نفسه بأنه يخدم بمناصب أمنية، بينها العمل كمفكك قنابل، في الوحدة الوحدة الوطنية لمحاربة الإرهاب وكرجل شاباك. على خلفية تنكره ومكوثه في منطقة القتال، تمكن يفراح من الوصول الى السلاح، الذخيرة والمعدات العسكرية والشرطية.

خلال الفترة ما بين اندلاع الحرب وحتى اعتقاله في 17 كانون ثاني/ديسمبر، تمكن يفراح من سرقة كميات كبيرة من الأسلحة، بينها قنابل يدوية، مخازن رصاص، خراطيش وغيرها، بالإضافة لذلك سرق يفراح معدات عسكرية وشرطية كثيرة، مثل زي رسمي، جهاز اتصال وطائرة مسيرة وغيرها، وأوصل يفراح جزء من الأسلحة والذخيرة بسيارته الى أماكن مختلفة، ولدى اعتقاله عثر على أسلحة وذخيرة ومعدات بسيارته وشقته وشقة والدته.

ووجهت لائحة الاتهام إلى يفراح تهم سرقة سلاح، نقل أسلحة وذخائر، حيازة أسلحة وذخائر، تلقي أشياء بطريق الاحتيال في ظروف مشددة، والسرقة في ظروف خاصة. وجاء في لائحة الاتهام أن الظروف المشددة تنعكس في أنه "خلال حالة الطوارئ التي تعيشها دولة إسرائيل، قدم المتهم نفسه كمقاتل ويشغل مناصب في الأجهزة الأمنية والوحدات الخاصة، بهدف سرقة الأسلحة، والذخيرة والمعدات العسكرية بحجم كبير، وكل ذلك جرى مع حذفها من نظام أسلحة الجيش الإسرائيلي والشرطة".

وفي إطار هذه القضية، تم استجواب أربعة مشتبه بهم آخرين، من بينهم شرطي، بتهمة ارتكاب جرائم تتعلق بالأسلحة. وبنهاية التحقيق الذي أجرته إدارة مباحث الشرطة، تم إطلاق سراح الأربعة ووضعهم في الإقامة الجبرية، وفي الوقت نفسه تم إبعاد ضابط الشرطة من نشاط الشرطة. وسيتم اتخاذ قرار بشأنهم في وقت لاحق. وبعد تطور التحقيقات، تم تشكيل فريق تحقيق مشترك بين "ماحش" والشرطة، وتم إلقاء القبض على المتهم.