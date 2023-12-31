دعوة مصرية للفصائل الفلسطينية من أجل عقد إجتماع في القاهرة

كشفت مصادر مصرية مطلعة على تحركات القاهرة، بشأن محاولات وقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، عن تفاصيل الساعات الأخيرة من الاتصالات في هذا الصدد

لا تزال مستمرة المشاورات الداخلية بين الفصائل الفلسطينية من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، وذلك بحسب ما كشف مصدر فلسطيني مطلع على المباحثات التي تجريها القوى السياسية الفلسطينية مع الوسطاء حول اتفاق جديد للتهدئة في غزة.

وأكد المصدر نفسه لـ "العربي الجديد"، أنه "حتى الآن، لم تتبلور أي صيغة للاتفاق بشكل رسمي". مشددا على أن "حماس تحتاج إلى تعهد رسمي من الدول الراعية للاتفاق بعدم العودة إلى إطلاق النار مجدداً تحت أي سبب كان".

من جهتها، كشفت مصادر مصرية مطلعة على تحركات القاهرة، بشأن محاولات وقف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، عن تفاصيل الساعات الأخيرة من الاتصالات في هذا الصدد.

وكشف المصدر أن القاهرة "وجهت الدعوة إلى كل الفصائل الفلسطينية، لعقد نسخة جديدة من اجتماعات لجنة الفصائل في القاهرة، بعد السابع من يناير/كانون الثاني المقبل".

وأوضح أن القاهرة "تعمل على أكثر من محور، حيث تحاول تقريب وجهات النظر بين الأطراف الفلسطينية، من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي بتوحيد الإدارة في قطاع غزة والضفة الغربية، وتشكيل حكومة واحدة تتولى المسؤولية".

وقال مصدر مصري، لـ"العربي الجديد"، إن "وفداً أمنياً مصرياً من جهاز المخابرات زار إسرائيل الخميس الماضي، بهدف تقريب وجهات النظر، في محاولة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب"، وأضاف أن "الوفد المصري ذهب بنقاط محددة للحصول على ردود إسرائيلية واضحة بشأنها"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن "الأمور لا تزال معقدة".

وأكد المصدر المصري أن "من بين المهام التي ذهب بها الوفد المصري، كان الحصول على ردود بشأن استعداد حكومة إسرائيل للانسحاب الكامل من المناطق التي دخلها الجيش في قطاع غزة عقب العملية البرية، وذلك في حال التوصل إلى اتفاق شامل".

وتابع المصدر أن "الوفد عاد من دون الحصول على ردود، إذ أكد المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية أنه ستُبحث تلك النقاط في مجلس الحرب، ثم سيوافى بعد ذلك الوسيط المصري بالرد عليها".