تقرير: لندن ستنضم لواشنطن بضرب الحوثيين، وانصار الله يعلنون مقتل 10 من قواتهم بضربة أمريكية

رغم الخسارة التي تكبدها الحوثيون ومقتل 10 منهم الا أنهم يصرون على مواصلة نشاطهم ضد السفن المتوجهة لإسرائيل في البحر الأحمر

أعلنت صحيفة "التايمز" اللندنية مساء اليوم أن بريطانيا تستعد لتنفيذ هجوم منسق مع شركائها ضد الحوثيين. ووفقا للتقرير، بريطانيا تتجهز للانضمام الى الولايات المتحدة ولربما مع دولة أوروبية أخرى لشن هجمات صاروخية تجاه أهداف للحوثيين.

وفي سياق متصل أعلن المتحدث باسم الحوثيين بأن "قوات العدو الأمريكي هاجمت ثلاثة قوارب وقتلت 10 من قواتنا". وأضاف بأن :"التحركات الأمريكية في البحر الأحمر للدفاع عن السفن الإسرائيلية لن يمنع اليمن من ألقيام بدورها. القوات اليمنية المسلحة تكرر نصيحتها لكافة الدول عدم الانجرار الى المخططات الأمريكية التي تهدف إلى إشعال البحر الأحمر".

وأضاف مهددا :"القوات اليمنية لن تتردد في التصدي لكل عدوان على بلدنا وشعبنا. وتحركات القوات الأمريكية في البحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية لن تمنعنا من مساندة أهلنا في غزة".