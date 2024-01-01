تقرير : الولايات المتحدة ستعيد حاملة الطائرات “جيرالد فورد” من شرق البحر الأبيض المتوسط

وبحسب ما ورد، ستعود حاملة الطائرات والسفن الحربية الأخرى التي تشكل المجموعة الهجومية إلى ميناء نورفولك في ولاية فيرجينيا

أكد مسؤولون أمريكيون أنّ حاملة الطائرات ” يو إس إس جيرالد ر. فورد” ستغادر منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط في “الأيام المقبلة”.

وبحسب ما ورد، ستعود حاملة الطائرات والسفن الحربية الأخرى التي تشكل المجموعة الهجومية إلى ميناء نورفولك في ولاية فيرجينيا، كما كان مقرراً في الأصل حتى تتمكن من الاستعداد لعمليات النشر المستقبلية.

وشدد مسؤول أمريكي على أن الحاملة ستلتزم بهذا الجدول الزمني وأنه حتى مع رحيل” فورد”، ستظل الولايات المتحدة تتمتع بالكثير من القدرة العسكرية والمرونة في المنطقة ، بما في ذلك نشر طرادات ومدمرات إضافية في البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط.

وكانت قد أفادت شبكة ” إيه بي سي نيوز” أنّ وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أرسل حاملة الطائرات مع 5 سفن حربية لردع حزب الله في لبنان وإيران عن توسيع الصراع إقليميا، قائلا في ذلك الوقت: “إنها جزء من جهودنا لردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل أو أي جهود تهدف إلى توسيع هذه الحرب”.

وفي ديسمبر/كانون الأول، مدد أوستن انتشار حاملة الطائرات للمرة الثالثة للحفاظ على دور الردع هذا مع استمرار التوترات في المنطقة.

وتُعد حاملة الطائرات “فورد” أحدث وأكبر حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية وكانت تقترب من نهاية أول انتشار عملياتي لها عندما أعيد توجيهها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط بعد عملية “طوفان الأقصى”.