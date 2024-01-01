جرائم القتل داخل المجتمع العربي في إسرائيل تسجل رقما قياسيا غير مسبوق

عدد ضحايا جرائم القتل داخل المجتمع العربي تضاعف في عام 2023 وسجل رقما قياسيا غير مسبوق

سجل عدد ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل رقما قياسيا غير مسبوق في تاريخ إسرائيل حيث ارتفعت الجريمة بنسبة 120% عن العام الماضي، ووفقا للحصيلة التي سجلتها جمعية مبادرات إبراهيم بلغ عدد الضحايا 244 ضحية في حين رصد مركز أمان 247 ضحية.

ووفقا للمعطيات لم تتمكن الشرطة من الكشف وحل 92% من جرائم القتل، حيث ارتكب ما يزيد عن ثلاثين بالمئة من الجرائم في منطقة الشمال، وارتفع عدد القتلى هناك ثلاثة أضعاف، من 38 جريمة في عام 2022 حتى 114 جريمة في 2203 وللتحول المنطقة الأكثر دموية بعد أن وقع فيها 46% من الجرائم في المجتمع العربي.

وسجلت منطقة المركز 55 جريمة قتل في عام 2022 مقابل 92 جريمة في عام 2023، أي أن 36% من الجرائم وقعت في منطقة المركز، في حين تضاعفت الجرائم بمنطقة الجنوب فمن 14 جريمة في عام 2022 الى 32 جريمة في عام 2023.

وسجلت مدينة اللد عدد الجرائم الأعلى في المجتمع العربي بعد مقتل 18 من أبنائها، وبعدها الناصرة التي قتل 16 من أبنائها، ومدينة رهط جنوب إسرائيل كانت الثالثة مع 14 قتيلا. كما ارتفع أعداد االقاصرين القتلى بنسبة 33% والنساء بنسبة 45%.