تقرير: البنتاغون جهز خطه مفصلة لشن ضربات ضد قواعد الحوثيين

يأتي هذا في أعقاب مواصلة الحوثيين هجماتهم في البحر الأحمر والتي ادت لوقف العديد من الشركات وقف مرور سفنها من البحر الأحمر

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم (الاثنين)، أن مسؤولين في البنتاغون وضعوا خططاً مفصلة لمهاجمة قواعد الصواريخ والطائرات المسيرة التابعة للحوثيين في اليمن، وبحسب التقرير، فقد شوهدت زوارق سريعة من النوع المستخدم لمهاجمة سفن شركة الشحن "ميرسك" في بعض المنشآت، والتي أعلنت صباح اليوم إيقاف مرور سفنها في البحر الأحمر بعد تعرض سفينتها الليلة الماضية لهجوم من قبل الحوثيين بإطلاق صاروخ باليستي من الأراضي اليمنية.

ويمارس قادة كبار في البنتاغون ضغوطات لشن ضربة أكثر شدة ضد المجموعات المسلحة الموالية لايران والتي تهاجم القوات الأمريكية في الشرق الأوسط. مع ذلك، توجد مخاوف معينة بأن هجمات من هذا القبيل يمكن أن تلعب لصالح ايران.

ويشار الى أن صحيفة "التايمز" البريطانية أن لندن تخطط للمشاركة بهجوم واسع ومنسق مع شركائها ضد الحوثيين. ووفقا للتقرير، بريطانيا ستنضم الى الولايات المتحدة ولربما دولة اوروبية أخرى لضرب صواريخ تجاه أهداف حوثية.