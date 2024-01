سفينة حربية إيرانية تدخل البحر الأحمر

دخلت السفينة الحربية الإيرانية IRIS "Alborz" البحر الأحمر للتمركز قرب مضيق باب المندب، وذلك غداة اشتباك بحري أميركي حوثي غربي الحديدة، بحسب ما كشفت تقارير إيرانية.

وأكدت أفادت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، في تغريدة على حسابها على موقع "إكس" بأن المدمرة الإيرانية القتالية "البرز" تقترب من مضيق باب المندب في البحر الأحمر، وأضافت المصادر أن سفينة بوشهر العسكرية ترافق المدمرة، للتمركز قرب مضيق باب المندب.

والمدمِّرة البرز مزوّدة بصواريخ كروز بحرية بعيدة المدى.