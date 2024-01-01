سفينة حربية إيرانية تدخل البحر الأحمر

وأكدت أفادت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، بأن المدمرة الإيرانية القتالية "البرز" تقترب من مضيق باب المندب في البحر الأحمر

دخلت السفينة الحربية الإيرانية IRIS "Alborz" البحر الأحمر للتمركز قرب مضيق باب المندب، وذلك غداة اشتباك بحري أميركي حوثي غربي الحديدة، بحسب ما كشفت تقارير إيرانية.

وأكدت أفادت وكالة مهر الإيرانية شبه الرسمية للأنباء، في تغريدة على حسابها على موقع "إكس" بأن المدمرة الإيرانية القتالية "البرز" تقترب من مضيق باب المندب في البحر الأحمر، وأضافت المصادر أن سفينة بوشهر العسكرية ترافق المدمرة، للتمركز قرب مضيق باب المندب.

والمدمِّرة البرز مزوّدة بصواريخ كروز بحرية بعيدة المدى.

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ويأتي ذلك، غداة عملية أميركية أدت إلى مقتل 10 حوثيين وتدمير 3 زوارق أطلقت النار على سفينة حاويات وطائرات مروحية أميركية غربي الحديدة.

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قال في وقت سابق، إنه أوضح في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن إيران شريكة في المسؤولية عن منع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.