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تقرير : وفد إسرائيلي يتوجه إلى القاهرة لبحث صفقة جديدة لتبادل الرهائن

i24NEWS
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مظاهرة في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن عائلة بيباس رهائن حماس 28 نوفمبر 2023
مظاهرة في تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن عائلة بيباس رهائن حماس 28 نوفمبر 2023Miriam Alster/Flash90

"المفاوضات تركز على إطلاق حماس 40 رهينة إسرائيلية، بينهم كبار السن والمعاناة والجرحى والنساء والقاصرين دون سن 18 عاما، مقابل إطلاق سراح بضع مئات من الأسرى الفلسطينيين وأسرى فلسطينيين|

ذكرت صحيفة "الشرق" القطرية أن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى القاهرة، اليوم الاثنين، لبحث مرحلة جديدة من اتفاق إطلاق سراح الرهائن مع حماس. وتأتي هذه المعلومات في الوقت الذي يتواجد فيه وفد من حماس حاليا في القاهرة.

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وقالت مصادر قريبة من المحادثات إن "المفاوضات تركز على إطلاق حماس 40 رهينة إسرائيلية، بينهم كبار السن والمعاناة والجرحى والنساء والقاصرين دون سن 18 عاما، مقابل إطلاق سراح بضع مئات من الأسرى الفلسطينيين وأسرى فلسطينيين. وقف إطلاق النار الشامل في قطاع غزة لمدة تتراوح بين 21 إلى 30 يومًا".

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وبحسب المصادر، فإن "المفاوضات ستشمل أيضاً انسحاب وحدات الجيش الإسرائيلي من قلب قطاع غزة إلى الحدود، وزيادة كميات الغذاء والوقود والأدوية التي تدخل القطاع، وعودة عدد من النازحين. مواطناً إلى مناطقه شمال قطاع غزة.

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وأضافت المصادر لـ"الشرق" أن "المفاوضات تدرس مواصفات الأسرى الفلسطينيين الذين تفرج إسرائيل عنهم، مؤكدة أن هذه الجولة يعقبها مفاوضات حول اتفاق شامل يهدف إلى إطلاق سراح كافة الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين".

وأوضحت هذه المصادر نفسها أن الاتفاق الذي سيتم التفاوض عليه لن يشمل السجناء الفلسطينيين الرئيسيين الذين سيتم التفاوض على إطلاق سراحهم خلال المرحلة الأخيرة، مثل مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لفتح، وغيرهم من القادة الفلسطينيين.

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