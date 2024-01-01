صحيفة أمريكية: هكذا تحولت ايران إلى لاعب مركزي في الحرب

التقرير يكشف ايضا عن الدور البارز الذي يؤديه زعيم حزب الله حسن نصر الله

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تفاصيل جديدة عن الدور المهم الذي تلعبه ايران في الحرب بين إسرائيل وحماس، وفي تقريرهم ذكروا تفاصيل التعاون بين القوات الوكيلة لايران منذ السابع من أكتوبر.

وتستقطب ايران ثلاثة مجموعات أساسية مسلحة وهي : الحوثيون في اليمن، المجموعات المسلحة في العراق وقوات حزب الله في لبنان. وجميعهم تحت مظلة "وكلاء ايران"، مسؤولون مرتبطون مع هذه المجموعات الثلاثة ، قالوا للصحيفة إن "مستوى التنسيق بين المجموعات وصل الى مستوى لم يسبق له مثيل منذ أن بدأت ايران بدعم وكلائها بهدف التأثير الإقليمي".

ووفقا للتقرير، ممثلو المجموعات المسلحة يتعاونون ويتشاورون عن طريق غرفة عمليات مشتركة تجتمع بانتظام، في العادة، لكن ليس دائما، في بيروت. ووفقا للمسؤولين، ولا مجموعة تحدد السياسة الواسعة للجميع، ولكل واحدة منها توجد درجة من الاستقلالية بخصوص أي عمليات تنفذها في منطقتها وتوقيتها، وفقا لقدراتها وللأجندة المحلية.

الحوثيون على سبيل المثال، أخدوا على عاتقهم مهمة مهاجمة السفن، بهدف ممارسة ضغوطات على المجتمع الدولي ومطالبة إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة. المجموعة العراقية توجه ضرباتها الى القواعد الأمريكية ردا على دعم بايدن لإسرائيل. حزب الله يطلق النار تجاه إسرائيل للتسبب بنقل مزيد من الجنود الإسرائيليين الى الشمال من جبهة غزة.أ

في المقابل، قال مسؤولون رسميون في المجموعات إن هدف جميع الأنشطة هو منع حرب إقليمية أوسع مما يعني أنه على االرغم من أن المجموعات المسلحة تتمتع بالحكم الذاتي في العمليات الفرديه- إلا أن عملياتها مصممة بحيث لا تتعارض مع الأهداف الاستراتيجية لايران، وذكر المسؤولون إن "ايران تقدم الدعم، لكن حين يصل الأمر الى القرارات والنشاطات الميدانية -القرار يعود إلينا".

في غضون ذلك، أوضحت صحيفة واشنطن بوست، أن زعيم حزب الله حسن نصر الله يلعب دورا محوريا بتعزيز التحالف. ويعتبر نصر الله الشخصية الأبرز في التحالف. ويقود أقدم مجموعة بين المجموعات الوكيلة.