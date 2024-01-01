ردا على الهجمات السياسية والإعلامية الجزائرية: الإمارات تضع "لائحة سوداء" لجزائريين غير مرغوب فيهم على أراضيها

يتضمن عددا من السياسيين والقادة عسكريين والمدنيين والصحافيين والفاعلين الاقتصاديين، غير مُرَحب بها في دبي أو أبو ظبي أو غيرها من الإمارات الأخرى في البلاد، كعقاب لهم على خلفية الانخراط في حملة عدائية

كرد فعل على هذه الهجمات السياسية والإعلامية الجزائرية على الإمارات، أعدت سلطات أبو ظبي "لائحة سوداء بأسماء الشخصيات الجزائرية الممنوعة من دخول أراضيها”، يتضمن عددا من السياسيين والقادة عسكريين والمدنيين والصحافيين والفاعلين الاقتصاديين، غير مُرَحب بها في دبي أو أبو ظبي أو غيرها من الإمارات الأخرى في البلاد، كعقاب لهم على خلفية الانخراط في حملة عدائية ضد الإمارات"

وبحسب مصادر دبلوماسية متطابقة لـ”مغرب-أنتلجونس” "تم، بالفعل، منع شخصيات جزائرية من المشاركة في الأنشطة الدولية، التي نظمت مؤخرا، في دبي أو أبو ظبي، مما دفع الشخصيات المستهدفة إلى الاتصال مباشرة بوزارة الخارجية الجزائرية لمطالبتها بالتحرك والاحتجاج لدى حكومة الإمارات".

وكشفت مصادر “مغرب-أنتلجونس” أن السفير الجزائري في أبوظبي طلب توضيحات وإجراء مقابلات رسمية مع السلطات الإماراتية لإيجاد حلول لهذا “العقاب” الذي أصبحت تعاني منها هذه الشخصيات الجزائرية. لكن في الوقت الحالي، لا يبدو أن هناك شيئاً قادراً على تغيير موقف أبو ظبي، التي لم تعد تتسامح مع تجاوزات حملات الهجوم العنيف التي تستهدف رموزها أو قادتها أو مصالحها الجيو-سياسية في الجزائر.

وكانت صحيفة "الجزائر اليوم"، قد اتهمت المغرب بإقحام الإمارات "في أتون حربه ضد جيش التحرير الصحراوي، وذلك بتوقيعه لمذكرات تفاهم واتفاقيات، على هامش قمة المناخ، بين قادة البلدين، تحمل في طياتها إمكانية استثمارات إماراتية على الأراضي الصحراوية، وهو ما سيزيد حتما من إيقاد نار الحرب المشتعلة في الأراضي الصحراوية المحتلة، والتي أصبحت هدفا لقوات جيش التحرير الصحراوي".

وفي السياق قالت "الإذاعة الجزائرية" عبر موقعها الرسمي إن "الإمارات منحت 15 مليون أورو للمغرب من أجل إطلاق حملة إعلامية وحملات على منصات التواصل الإجتماعي، ونشر الأخبار الكاذبة والدعاية المغرضة بهدف خلق جو مشحون في العلاقات بين الجزائر ودول الساحل".