المرصد السوري: مقتل 9 عناصر من قوات الجيش السوري وموالين هم بهجوم نفذه تنظيم "داعش"

اندلعت اشتباكات بين الطرفين إثر الهجوم، استمرت حتى الفجر، تمكن خلالها عناصر تنظيم "داعش" من مصادرة سيارة عسكرية وتدمير 3 سيارات أخرى، بحسب المرصد.

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الثلاثاء، قُتل 9 عناصر من قوات الجيش السوري ومسلحين موالين لها وغصابة أكثر من 20 آخريم بجروح، أمس الإثنين، جراء هجوم مباغت شنّه عناصر في تنظيم "داعش" على مواقع عسكرية في عمق البادية بشرق سوريا.

واندلعت اشتباكات بين الطرفين إثر الهجوم، استمرت حتى الفجر، تمكن خلالها عناصر تنظيم "داعش" من مصادرة سيارة عسكرية وتدمير 3 سيارات أخرى، بحسب المرصد. وغالباً ما يتبنى التنظيم استهداف نقاط تابعة لجهات عدّة أو حافلات تقل جنوداً أو موظفين عامين، خصوصاً في منطقة البادية المترامية الأطراف والتي انكفأ إليها مقاتلوه بعد دحرهم من آخر مناطق سيطرتهم في شرق سوريا.

ورغم ضربات تستهدف قادته وتحركاته ومواقعه، ينفّذها بالدرجة الأولى التحالف الدولي بقيادة واشنطن، عدا عن ضربات تشنها موسكو الداعمة لدمشق، لا يزال عناصره قادرين على شنّ هجمات عدّة، تستهدف حيناً قوات النظام السوري والمقاتلين الموالين لها في وسط وشرق سوريا، أو قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد في شرق وشمال شرقي البلاد.