تركيا: اعتقال 33 مشتبها بهم بالتجسس لصالح إسرائيل

اعتقلت السلطات التركية 33 شخصا للاشتباه في تجسسهم لصالح إسرائيل. هذه الموجة من الاعتقالات تمت في محافظات مختلفة في تركيا، ولكن تم العثور على معظم المشتبه بهم في إسطنبول. ويجري حاليا البحث عن ثلاثة عشر مشتبها بهم آخرين. ويكشف التحقيق الذي أجرته السلطات التركية أن المشتبه بهم حاولوا القيام بعمليات مراقبة واختطاف مواطنين أجانب يقيمون في تركيا.

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بعد الهجوم الذي نفذته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، أعلن مسؤولون إسرائيليون كبار أنه سيتم القضاء على رؤساء المنظمة، بما في ذلك أولئك الذين يقيمون في تركيا.

ورد الرئيس التركي أردوغان بقوة على هذه التصريحات، وأعلن أنه إذا حاولت إسرائيل اغتيال أعضاء في حماس على الأراضي التركية، فسيكون لذلك عواقب وخيمة على العلاقات بين أنقرة والقدس.

منذ بداية القتال، تبنت تركيا خطًا صارمًا مناهضًا لإسرائيل، حيث شبه الرئيس أردوغان رئيس الوزراء نتنياهو بهتلر. ورد نتنياهو على الانتقادات الموجهة إلى أردوغان وقال إنه "آخر من يجب أن يعظ إسرائيل بالأخلاق".